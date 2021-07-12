Второй титул для Италии! Кто сколько раз выигрывал Евро?

Ранее итальянцы побеждали на Евро-1968, обыграв в финале Югославию

  • 12.07.2021 01:15
  • 1000 просмотров
  • 1 комментарий
Второй титул для Италии! Кто сколько раз выигрывал Евро?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

Италия выиграла Евро во второй раз в истории. Ранее итальянцы победили на Евро-1968, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

По три раза Евро выигрывали Германия (включая ФРГ) и Испания, два титула в активе Италии и Франции, по одному трофею завоевали СССР, Чехия (включая Чехословакию), Португалия, Нидерланды, Дания и Греция. А вот Англия свой первый финал Евро проиграла.

Финал турнира, проходившего с 11 июня по 11 июля, состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Лучшие игроки:

  • Джанлуиджи Доннарума назван лучшим игроком Евро-2020.
  • Леонардо Бонуччи – лучший игрок финального матча Евро-2020.

Все победители и финалисты чемпионатов Европы

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 12.07.2021 01:21
    0
    Родоначальники футбола, англичане, впервые в своей истории и лишь в 2020г. стали финалистами футбольного Евро! Подумать только!
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 12.07.2021 01:21
    0
    Родоначальники футбола, англичане, впервые в своей истории и лишь в 2020г. стали финалистами футбольного Евро! Подумать только!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности