Второй титул для Италии! Кто сколько раз выигрывал Евро?

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

Италия выиграла Евро во второй раз в истории. Ранее итальянцы победили на Евро-1968, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

По три раза Евро выигрывали Германия (включая ФРГ) и Испания, два титула в активе Италии и Франции, по одному трофею завоевали СССР, Чехия (включая Чехословакию), Португалия, Нидерланды, Дания и Греция. А вот Англия свой первый финал Евро проиграла.

Финал турнира, проходившего с 11 июня по 11 июля, состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Лучшие игроки:

Джанлуиджи Доннарума назван лучшим игроком Евро-2020.

Леонардо Бонуччи – лучший игрок финального матча Евро-2020.

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