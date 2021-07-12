Второй титул для Италии! Кто сколько раз выигрывал Евро?

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).
Италия выиграла Евро во второй раз в истории. Ранее итальянцы победили на Евро-1968, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
По три раза Евро выигрывали Германия (включая ФРГ) и Испания, два титула в активе Италии и Франции, по одному трофею завоевали СССР, Чехия (включая Чехословакию), Португалия, Нидерланды, Дания и Греция. А вот Англия свой первый финал Евро проиграла.
Финал турнира, проходившего с 11 июня по 11 июля, состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Лучшие игроки:
- Джанлуиджи Доннарума назван лучшим игроком Евро-2020.
- Леонардо Бонуччи – лучший игрок финального матча Евро-2020.
Все победители и финалисты чемпионатов Европы
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.