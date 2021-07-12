Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионатов Европы.
Бонуччи отличился на 67-й минуте поединка с Англией, сделав счет 1:1. Леонардо исполнилось 34 года и 71 день.
🇮🇹 Леонардо Бонуччи - самый возрастной автор гола в финалах ЕВРО: 34 года и 71 день ℹ️#ЕВРО2020 pic.twitter.com/ITt7MOGcuR— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021
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Источник — УЕФА
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