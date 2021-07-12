Бонуччи — самый возрастной автор гола в финалах Евро

Футболист сборной Италии забил в возрасте 34-х лет

  • 12.07.2021 00:20
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Бонуччи — самый возрастной автор гола в финалах Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионатов Европы.

Бонуччи отличился на 67-й минуте поединка с Англией, сделав счет 1:1. Леонардо исполнилось 34 года и 71 день.

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Источник — УЕФА

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