Источник: у Десны имеется большая задолженность по зарплате

Черниговская «Десна» имеет 4-месячную задолженность перед футболистами по выплате зарплаты.
По итогам минувшего сезона команда не попала в еврокубки, заняв шестое место. Исходя из этого, руководство клуба УПЛ решило урезать бюджет на сезон 2021/22.
«Десну» уже покинул ряд игроков, при этом пока не подписан ни один новичок. Еще в мае бывший полузащитник «Десны» Андрей Мостовой говорил о существующей задолженности, но без конкретики.
Журналист: «Десна будет жить. Слухи не подтвердились. Но бюджет уменьшат»
Источник — Footboom
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