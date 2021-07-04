Журналист: «Десна будет жить. Слухи не подтвердились. Но бюджет уменьшат»

Журналист программы «Футбольный формат» Лев Галушко сообщил, что «Десна» будет участвовать в новом сезоне УПЛ:

«Десна» будет жить. Слухи о прекращении существования не подтвердились. Сегодня состоялась встреча руководства клуба, где прогремел главный месседж – команда начинает подготовку к новому сезону УПЛ, бюджет будет уменьшен, но в клубе есть Александр Рябоконь, есть опытная обойма и много молодежи – все с черниговцами будет гуд. Ну и славно».

Днем ранее журналист Олег Ящук сообщал, что «Десна» и «Олимпик» могут покинуть УПЛ из-за проблем с финансированием.