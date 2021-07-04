Журналист: «Десна будет жить. Слухи не подтвердились. Но бюджет уменьшат»

Журналист программы «Футбольный формат» Лев Галушко сообщил, что «Десна» будет участвовать в новом сезоне УПЛ:
«Десна» будет жить. Слухи о прекращении существования не подтвердились. Сегодня состоялась встреча руководства клуба, где прогремел главный месседж – команда начинает подготовку к новому сезону УПЛ, бюджет будет уменьшен, но в клубе есть Александр Рябоконь, есть опытная обойма и много молодежи – все с черниговцами будет гуд. Ну и славно».
Днем ранее журналист Олег Ящук сообщал, что «Десна» и «Олимпик» могут покинуть УПЛ из-за проблем с финансированием.
Источник — Facebook
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