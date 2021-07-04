Журналист: «Десна будет жить. Слухи не подтвердились. Но бюджет уменьшат»

Ранее сообщалось, что «Десна» может покинуть УПЛ из-за проблем с финансами

  • 04.07.2021 22:59
  • 1625 просмотров
  • 4 комментария
Журналист: «Десна будет жить. Слухи не подтвердились. Но бюджет уменьшат»
© ФК Десна Чернигов

Журналист программы «Футбольный формат» Лев Галушко сообщил, что «Десна» будет участвовать в новом сезоне УПЛ:

«Десна» будет жить. Слухи о прекращении существования не подтвердились. Сегодня состоялась встреча руководства клуба, где прогремел главный месседж – команда начинает подготовку к новому сезону УПЛ, бюджет будет уменьшен, но в клубе есть Александр Рябоконь, есть опытная обойма и много молодежи – все с черниговцами будет гуд. Ну и славно».

Днем ранее журналист Олег Ящук сообщал, что «Десна» и «Олимпик» могут покинуть УПЛ из-за проблем с финансированием.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 04.07.2021 23:43
    0
    Куди ще менше
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 04.07.2021 23:26
    +2
    zzg77, 04.07.2021 23:17
    Оторвать журналисту Ящуку я#ца, за ложную информацию!!
    лучше пришить еще пару
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.07.2021 23:17
    +3
    Оторвать журналисту Ящуку я#ца, за ложную информацию!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 04.07.2021 23:08
    +1
    в Мынае нервно зачесались
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.07.2021 23:17
    +3
    Оторвать журналисту Ящуку я#ца, за ложную информацию!!
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 04.07.2021 23:26
    +2
    zzg77, 04.07.2021 23:17
    Оторвать журналисту Ящуку я#ца, за ложную информацию!!
    лучше пришить еще пару
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 04.07.2021 23:08
    +1
    в Мынае нервно зачесались
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 04.07.2021 23:43
    0
    Куди ще менше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности