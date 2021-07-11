Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пусть матч будет жирной точкой этого роскошного Евро!»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.
«Финал. У меня адреналин в крови бурлит! За кого бы вы ни болели, пусть сегодняшний матч будет жирной точкой этого роскошного чемпионата Европы!», — написал Левченко.
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Источник — Twitter
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