Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пусть матч будет жирной точкой этого роскошного Евро!»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.

«Финал. У меня адреналин в крови бурлит! За кого бы вы ни болели, пусть сегодняшний матч будет жирной точкой этого роскошного чемпионата Европы!», — написал Левченко.