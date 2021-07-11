ВИДЕО. Англия повела в счете. Люк Шоу забил быстрый гол в финале

11 июля в финальном матче Евро-2020 играют сборные Италии и Англии.
Англия повела в счете. Люк Шоу забил быстрый гол на 2-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Люк Шоу, 2 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Защитники спят, воротник не реагирует.
-
Защитники спят, воротник не реагирует.
-
Защитники спят, воротник не реагирует.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.