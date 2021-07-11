ВИДЕО. Англия повела в счете. Люк Шоу забил быстрый гол в финале

Неудачное начало матча для сборной Италии в Лондоне

  • 11.07.2021 22:23
  • 3349 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Англия повела в счете. Люк Шоу забил быстрый гол в финале
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля в финальном матче Евро-2020 играют сборные Италии и Англии.

Англия повела в счете. Люк Шоу забил быстрый гол на 2-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Люк Шоу, 2 мин.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 11.07.2021 22:57
    +1
    Гол похож на гол Зинченко шведам, но у нас комбинация поинтереснее была.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 11.07.2021 22:37
    +3
    alefteev77, 11.07.2021 22:34
    Похоже на слив ... такой, который был в финал ЧМ 1998 между Францией и Бразилией, когда лягушатники играли в Париже на домашнем турнире.
    -
    Защитники спят, воротник не реагирует.
    Слив? В финале чемпионата Европы?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.07.2021 22:34
    -4
    Похоже на слив ... такой, который был в финал ЧМ 1998 между Францией и Бразилией, когда лягушатники играли в Париже на домашнем турнире.
    -
    Защитники спят, воротник не реагирует.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 11.07.2021 22:37
    +3
    alefteev77, 11.07.2021 22:34
    Похоже на слив ... такой, который был в финал ЧМ 1998 между Францией и Бразилией, когда лягушатники играли в Париже на домашнем турнире.
    -
    Защитники спят, воротник не реагирует.
    Слив? В финале чемпионата Европы?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 11.07.2021 22:57
    +1
    Гол похож на гол Зинченко шведам, но у нас комбинация поинтереснее была.
    Ссылка
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