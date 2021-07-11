Первая или Вторая? Николаев не знает, в какой лиге начнет сезон

Клубное руководство хочет, чтобы команда по своей воле понизилась в классе

  • 11.07.2021 19:00
  • 378 просмотров
  • 0 комментариев
Первая или Вторая? Николаев не знает, в какой лиге начнет сезон
© МФК Николаев

В «Николаеве» до сих пор не знают, в каком дивизионе будут выступать в новом сезоне. Согласно жеребьевки календаря, проведенной ПФЛ Украины, «горожане» заявлены в Первой лиге, однако клубное руководство хочет, чтобы команда по своей воле понизилась в классе.

Из состава, защищавшего цвета «Николаева» в минувшем сезоне, остались только Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Владислав Росляков, Роман Попов, Даниил Фальковский.

Новый главный тренер Сергей Шевченко привлек к занятиям группу игроков из «Николаева-2», выступавшего раньше во Второй лиге, а также нескольких потенциальных новичков, среди которых наиболее известны вратарь Дмитрий Фастов из «Оболони», Юрий Голубка из «Елгавы» и Валерий Коверник из «Рубикона».

В первых спаррингах в это межсезонье «Николаев» победил «Балканы» (3:1) и «Скорук» (7:4). Клуб из Николаева до старта проведет еще два контрольных матча: с командой «Реал Фарма» (13 июля) и с «Черноморцем» (17 июля).

Клуб Первой лиги заявил о добровольном переходе во Вторую лигу

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности