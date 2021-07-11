Первая или Вторая? Николаев не знает, в какой лиге начнет сезон

В «Николаеве» до сих пор не знают, в каком дивизионе будут выступать в новом сезоне. Согласно жеребьевки календаря, проведенной ПФЛ Украины, «горожане» заявлены в Первой лиге, однако клубное руководство хочет, чтобы команда по своей воле понизилась в классе.

Из состава, защищавшего цвета «Николаева» в минувшем сезоне, остались только Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Владислав Росляков, Роман Попов, Даниил Фальковский.

Новый главный тренер Сергей Шевченко привлек к занятиям группу игроков из «Николаева-2», выступавшего раньше во Второй лиге, а также нескольких потенциальных новичков, среди которых наиболее известны вратарь Дмитрий Фастов из «Оболони», Юрий Голубка из «Елгавы» и Валерий Коверник из «Рубикона».

В первых спаррингах в это межсезонье «Николаев» победил «Балканы» (3:1) и «Скорук» (7:4). Клуб из Николаева до старта проведет еще два контрольных матча: с командой «Реал Фарма» (13 июля) и с «Черноморцем» (17 июля).

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