Виталий КУТУЗОВ: «Шкурину угрожали репрессивными методами»

Специалист прокомментировал отказ футболиста от выступлений за сборную Беларуси

  • 11.07.2021 17:36
  • 1888 просмотров
  • 8 комментариев
Виталий КУТУЗОВ: «Шкурину угрожали репрессивными методами»
© ФК ЦСКА Москва. Илья Шкурин

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов прокомментировал отказ новичка киевского «Динамо» Ильи Шкурина по политическим причинам выступать за сборную своей страны.

«Сложно сказать, будет ли Шкурин играть в сборной Беларуси, выступая за киевское «Динамо». Ему угрожали на родине даже репрессивными методами — отправить в армию, жаловались в УЕФА.

Я считаю, что это выбор каждого человека выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы — это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.

Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси немного. Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется, и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно», — считает Кутузов.

Ранее нападающий отказался выступать в национальных сборных своей страны, пока в Беларуси действует режим Александра Лукашенко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.07.2021 18:20
    0
    да что там играть то, вот вот нафиг снимут их со всех турниров, из за усатого, как югослав в свое время.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.07.2021 18:14
    -1
    Самый лучший шпион - это диссидент, разговаривающий на украинском языке, и декларирующий "правильные вещи" про национальную борьбу.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.07.2021 18:07
    +2
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:58
    Динамо, как это быть фармом ЦСКА (Москва ) ??
    Как это быть дегенератом?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:58
    -5
    Динамо, как это быть фармом ЦСКА (Москва ) ??
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 11.07.2021 17:58
    -2
    Magistr, 11.07.2021 17:50
    Если бы у нас кто то отказался играть за сборную по политическим причинам, что с ним бы стало?
    Смотря какие мотивы. Вот против закона о земле, и не буду выступать. Что тут такого?)
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    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 11.07.2021 17:57
    -1
    Хорошая легенда для агента Лукашенко.)
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    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 11.07.2021 17:53
    +3
    Magistr, 11.07.2021 17:50
    Если бы у нас кто то отказался играть за сборную по политическим причинам, что с ним бы стало?
    Вони би грали в Зеніті.
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 11.07.2021 17:50
    -4
    Если бы у нас кто то отказался играть за сборную по политическим причинам, что с ним бы стало?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 11.07.2021 17:53
    +3
    Magistr, 11.07.2021 17:50
    Если бы у нас кто то отказался играть за сборную по политическим причинам, что с ним бы стало?
    Вони би грали в Зеніті.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.07.2021 18:07
    +2
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:58
    Динамо, как это быть фармом ЦСКА (Москва ) ??
    Как это быть дегенератом?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.07.2021 18:20
    0
    да что там играть то, вот вот нафиг снимут их со всех турниров, из за усатого, как югослав в свое время.
    Ссылка
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