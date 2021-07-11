Виталий КУТУЗОВ: «Шкурину угрожали репрессивными методами»

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов прокомментировал отказ новичка киевского «Динамо» Ильи Шкурина по политическим причинам выступать за сборную своей страны.

«Сложно сказать, будет ли Шкурин играть в сборной Беларуси, выступая за киевское «Динамо». Ему угрожали на родине даже репрессивными методами — отправить в армию, жаловались в УЕФА.

Я считаю, что это выбор каждого человека выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы — это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.

Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси немного. Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется, и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно», — считает Кутузов.

Ранее нападающий отказался выступать в национальных сборных своей страны, пока в Беларуси действует режим Александра Лукашенко.