Шкурин и Антюх на месте. Динамо отправилось в Швейцарию на сборы

Киевское «Динамо» 10 июля отправляется в Швейцарию на второй предсезонный тренировочный сбор.
Уже в первый день «Динамо» проведет контрольный матч против «Серветта» (Швейцария). Всего на сборе запланировано четыре матча.
10 июля, 21:00 — «Серветт» — «Динамо»
14 июля, 20:00 — «Сьон» — «Динамо»
17 июля, 21:00 — «Ницца» — «Динамо»
20 июля, 16:00 — «Атлетик» — «Динамо»
На сбор в Швейцарию Мирча Луческу взял 27 футболистов. Вместе с командой поехали и новички, хавбек Денис Антюх и нападающий Илья Шкурин.
Вратари: Бойко, Нещерет, Моргун
Защитники: Сидклей, Сирота, Шабанов, Кендзера, Попов, Тымчик, Бражко, Дубинчак, Вивчаренко
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Родригес, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Антюх, Коробенко, Бенито
Нападающие: Супряга, Кулач, Шкурин, Ванат
По ходу сбора к ним присоединятся игроки национальной сборной Украины, которые получили дополнительные дни отдыха после участия в Евро-2020.
Напомним, матч «Динамо» - «Серветт» начнется в 21:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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