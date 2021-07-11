Максимов подтвердил. Ворскла намерена пригласить Вакулу

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов подтвердил заинтересованность клуба в полузащитнике «Шахтера» Владиславе Вакуле.

«Ворскла» планирует пригласить из «Шахтера» Владислава Вакулу. Скорее всего, это будет аренда. У нас есть интерес к этому футболисту. Хочу видеть его в своей команде. Возможно, появятся еще новички».

«Мы тщательно ищем и подбираем усиление», - сказал Максимов.

Зимой Вакула перешел в «Десну», однако из-за дисциплинарных вопросов игрока отчислили из состава. Не сложилось и с арендой в «Мариуполе».