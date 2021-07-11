Журналист: молодой форвард Шахтера станет футболистом Ворсклы

22-летний форвард «Шахтера» Владислав Вакула станет игроком полтавской «Ворсклы».

Журналист Олег Ящук сообщает, что полтавчане опередили еще несколько клубов УПЛ в гонке за полузащитника.

Такой выбор сделал сам футболист. Он будет играть под руководством главного тренера Юрия Максимова.

В минувшем сезоне Вакула отыграл 2 матча в УПЛ за «Шахтер», а до того был в аренде в «Мариуполе».

Владислав Вакула: заложник и киллер собственного таланта