Журналист: молодой форвард Шахтера станет футболистом Ворсклы

22-летний форвард «Шахтера» Владислав Вакула станет игроком полтавской «Ворсклы».
Журналист Олег Ящук сообщает, что полтавчане опередили еще несколько клубов УПЛ в гонке за полузащитника.
Такой выбор сделал сам футболист. Он будет играть под руководством главного тренера Юрия Максимова.
В минувшем сезоне Вакула отыграл 2 матча в УПЛ за «Шахтер», а до того был в аренде в «Мариуполе».
Владислав Вакула: заложник и киллер собственного таланта
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