Журналист: молодой форвард Шахтера станет футболистом Ворсклы

22-летний Владислав Вакула некоторое время играл в аренде в «Мариуполе»

  • 11.07.2021 01:20
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Журналист: молодой форвард Шахтера станет футболистом Ворсклы
© ФК Мариуполь. Владислав Вакула

22-летний форвард «Шахтера» Владислав Вакула станет игроком полтавской «Ворсклы».

Журналист Олег Ящук сообщает, что полтавчане опередили еще несколько клубов УПЛ в гонке за полузащитника.

Такой выбор сделал сам футболист. Он будет играть под руководством главного тренера Юрия Максимова.

В минувшем сезоне Вакула отыграл 2 матча в УПЛ за «Шахтер», а до того был в аренде в «Мариуполе».

Владислав Вакула: заложник и киллер собственного таланта

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