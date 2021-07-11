Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ждем возвращения Довбика, но Днепру-1 нужно усиление»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич ждет возвращения ведущего форварда Артема Довбика, который получил отдых после Евро-2020.

Однако тренер после контрольного матча с «Колосом» еще рассчитывает на усиление состава.

- Ребята показали, что могут играть против еврокоманды. Хотим мы или нет, а «Колос» является еврокомандою, и мы их приветствуем и желаем всего наилучшего в евроматчах. Мы также стремимся к тем местам и показали, что находимся где-то рядом с ними, идем верным путем. Еще открыт трансферний рынок, и нужно улучшить несколько позиций. Есть игравшие сегодня и еще нескольких футболистов. Мало нас, но мы - бойцюганы. На самом деле так и получается.

- Сегодня вернулся к игре Ди Франко, но до сих пор нет Юрчука и не играл Пихаленок. Когда их можно ожидать?

- Ди Франко мы дали 60-70 минут в матче, который был не таким скоростным, как с «Колосом». Есть еще Билл и Батагов, относящиеся к первой команды. Остальным же молодым надо еще пахать, чтобы качество вышла на уровень их желания. Пихаленок, думаю, будет тренироваться в группе с понедельника. Произошел несчастный случай - мяч попал ему в голеностоп. А Юрчуку понадобится еще две недели - надеюсь, что врачи приведут его в порядок. И ждем Довбика. Мы дали ему заслуженно отдохнуть, чтобы была у него свежая голова, соскучился по футболу. Он присоединится к команде в последнем микроцикле перед чемпионатом.

Конечно, надо усилить еще пару позиций, но не потому, что я недоволен имеющимися футболистами, а чтобы конкуренция делала их лучше. Тем более, что впереди 20 матчей в этом году - чемпионат, кубок, напряженные матчи. И если кто-то травмируется или получит дисквалификацию, мы имели равноценную замену. Этот чемпионат будет очень требователен, и мы должны быть готовы.