Тренер Гента ждет возвращение Яремчука и Безуса в состав команды

Несмотря на слухи о том, что «Гент» намерен продать и хавбека Романа Безуса, и форварда Романа Яремчука, тренер команды Хейн Ванхазебрук ждет возвращения украинцев после Евро.
«У нас сейчас недостаточно игроков. Ждем подписания форварда. И ждем возвращения Безуса и Яремчука, но они вернутся лишь за несколько дней до старта еврокубкового сезона», - сказал Ванхазебрук.
Ранее сообщалось, что «Гент» хочет выручить за Яремчука около 25 миллионов евро.
Нынешним летом состав бельгийской команды покинул защитник Игорь Пластун, который вернулся в «Лудогорец».
Источник — Voetbalkrant
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