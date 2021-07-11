Тренер Гента ждет возвращение Яремчука и Безуса в состав команды

Игроки пока отдыхают

  • 11.07.2021 14:52
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Тренер Гента ждет возвращение Яремчука и Безуса в состав команды
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на слухи о том, что «Гент» намерен продать и хавбека Романа Безуса, и форварда Романа Яремчука, тренер команды Хейн Ванхазебрук ждет возвращения украинцев после Евро.

«У нас сейчас недостаточно игроков. Ждем подписания форварда. И ждем возвращения Безуса и Яремчука, но они вернутся лишь за несколько дней до старта еврокубкового сезона», - сказал Ванхазебрук.

Ранее сообщалось, что «Гент» хочет выручить за Яремчука около 25 миллионов евро.

Нынешним летом состав бельгийской команды покинул защитник Игорь Пластун, который вернулся в «Лудогорец».

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Источник — Voetbalkrant

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