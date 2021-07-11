Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Отличная неделя тенниса. Теперь - подготовка к Токио»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на турнире в Гамбурге пробилась в полуфинал, где уступила Елене-Габриэле Русе.

Теперь Ястремская готовится к Олимпиаде в Токио.

«Не тот результат, к которому я стремилась. Но все равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург!».

«Теперь на очереди - подготовка к Токио!», - написала Ястремская.

Ранее стало известно, что Ястремская будет участвовать в теннисном турнире Олимпиады.