Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Отличная неделя тенниса. Теперь - подготовка к Токио»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на турнире в Гамбурге пробилась в полуфинал, где уступила Елене-Габриэле Русе.
Теперь Ястремская готовится к Олимпиаде в Токио.
«Не тот результат, к которому я стремилась. Но все равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург!».
«Теперь на очереди - подготовка к Токио!», - написала Ястремская.
Ранее стало известно, что Ястремская будет участвовать в теннисном турнире Олимпиады.
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Источник — Instagram
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