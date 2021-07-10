Ястремская не сумела пробиться в финал на турнире в Гамбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Гамбурге.
В полуфинале украинка, посеянная под первым номером, проиграла румынке Елене-Габриэле Русе (№198 WTA), которая стартовала в квалификации.
Гамбург. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:2, 1:6, 4:6
В финале Русе сразится против Юле Нимаер (№167 WTA) или Андреа Петкович (№130 WTA), которые представляют Германию.
Напомним, что соревнования в Гамбурге стали для Ястремской первыми после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана.
Источник — Sport.ua
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Щодо Сабаленки, то в неї значно покращилася стабільність. Кілька років тому вона була клоном Даяни. Неможливо було спрогнозувати, чи стане кожен її наступний удар вінерсом або невимушеною. Зараз вона непогано здатна тримати м'яч у грі і діяти розумно. Для Шоломів цього поки замало, але прогрес очевидний. А потужність нікуди не поділася, і у цьому компоненті Арина Даяну теж перевершує. Термінатор, як-не-як.
Щодо Сабаленки, то в неї значно покращилася стабільність. Кілька років тому вона була клоном Даяни. Неможливо було спрогнозувати, чи стане кожен її наступний удар вінерсом або невимушеною. Зараз вона непогано здатна тримати м'яч у грі і діяти розумно. Для Шоломів цього поки замало, але прогрес очевидний. А потужність нікуди не поділася, і у цьому компоненті Арина Даяну теж перевершує. Термінатор, як-не-як.
Пошкодження ноги, гадаю, не є серйозним, адже перший сет із ним Даяна спокійно виграла, другий так же спокійно програла, а в третьому, вірогідно, воно взагалі пішло, бо Даяна перестала розминати ліву ногу, на відміну від перших двох партій. Просто важко після перерви грати три дні поспіль на енерговитратному грунті. Тому, мабуть, це був певний дискомфорт і не більше.
Чекаємо тепер Даяну на Олімпіаді, найцікавіше буде подивитися на неї у парі з Мартою. В збірній у них непогано виходило.
Тем более все прекрасно видели, что Даяну никто сегодня не обыграл.
Она сама полностью отдала этот матч!
Я сначала считал сколько она подарила очков, пытаясь атаковать с подачи. Сбился со счёта где-то на шести-семи.
Не серьёзно конечно это всё...
Щодо Сабаленки, то в неї значно покращилася стабільність. Кілька років тому вона була клоном Даяни. Неможливо було спрогнозувати, чи стане кожен її наступний удар вінерсом або невимушеною. Зараз вона непогано здатна тримати м'яч у грі і діяти розумно. Для Шоломів цього поки замало, але прогрес очевидний. А потужність нікуди не поділася, і у цьому компоненті Арина Даяну теж перевершує. Термінатор, як-не-як.
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