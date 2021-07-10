Ястремская не сумела пробиться в финал на турнире в Гамбурге

Даяна проиграла сопернице из Румынии, взяв первую партию

  • 10.07.2021 15:13
  • 2955 просмотров
  • 38 комментариев
Ястремская не сумела пробиться в финал на турнире в Гамбурге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Гамбурге.
 
В полуфинале украинка, посеянная под первым номером, проиграла румынке Елене-Габриэле Русе (№198 WTA), которая стартовала в квалификации.
 
Гамбург. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:2, 1:6, 4:6
 
В финале Русе сразится против Юле Нимаер (№167 WTA) или Андреа Петкович (№130 WTA), которые представляют Германию.
 
Напомним, что соревнования в Гамбурге стали для Ястремской первыми после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана. 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.07.2021 16:42
    0
    https://youtu.be/dug-Izwq6cY. Станіслав,спеціально для вас передивився матч(з прискоренням).) І де фантастична гра Осаки?!) В цілому,мені Оріна більше сподобалася. Передивіться хоча б останній гейм (особливо останній гейм) в матчі і вкажіть відмінності в грі між ними і Ястремською.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 10.07.2021 16:41
    0
    Якось Пеп Гвардіола сказав: футбол не в ногах, а в голові - і якщо він туди правильно закладений то і ноги будуть при ньому! Ось у Даяни чомусь теніс у голові не проявляється - лупе вона по м*ячику добряче та без мозгів... Намагання вкладатися в кожен удар породжує безліч невимушених помилок, як і подвійних при подачі. Перші суперниці Даяні вибачили, а ось третя... І що прикро - на голову вправніша і талановитіша за суперницю, а матч бездарно профукала!
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 10.07.2021 16:32
    +2
    Ястремская очень похожа на Осаку в плане мощности ударов, пожалуй и у них обоих самый атакующий теннис в туре
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.07.2021 16:23
    0
    Mazyr2412, 10.07.2021 16:18
    Осака 2018, нічого надзвичайного (хоча кожен має свій погляд і думку) я не бачив. Схожа тактика на прийомі що і у Даяни і потужна перша подача. Яка там чарівна техніка, розумність?) Ну камон, можливо ви там різані чи вкорочені пробачили?) Що до Соболенко,в потужності подачі(і криків) вона переважає,а в потужності перестрілки на задній лінії- програє. Загалом, кроме подачі і умовної стабільності аргументів ви мені не привели!)
    У Марти так, технічний арсенал різноманітний. Но вже пора б було щось показати в плані результатів. На мою думку,Марта занадто себе береже,або вона має дуже слабке здоров'я.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.07.2021 16:18
    0
    Stanislav Matusevych, 10.07.2021 16:04
    Осаку взагалі порівнювати з Даяною немає сенсу. ЇЇ перемога на ЮСО-2018 була близька до ідеальної за всіма параметрами. Розумність, потужність, техніка. Нічого навіть наближеного до того у Даяни, та й не тільки в неї, не буде ніколи.
    Щодо Сабаленки, то в неї значно покращилася стабільність. Кілька років тому вона була клоном Даяни. Неможливо було спрогнозувати, чи стане кожен її наступний удар вінерсом або невимушеною. Зараз вона непогано здатна тримати м'яч у грі і діяти розумно. Для Шоломів цього поки замало, але прогрес очевидний. А потужність нікуди не поділася, і у цьому компоненті Арина Даяну теж перевершує. Термінатор, як-не-як.
    Осака 2018, нічого надзвичайного (хоча кожен має свій погляд і думку) я не бачив. Схожа тактика на прийомі що і у Даяни і потужна перша подача. Яка там чарівна техніка, розумність?) Ну камон, можливо ви там різані чи вкорочені пробачили?) Що до Соболенко,в потужності подачі(і криків) вона переважає,а в потужності перестрілки на задній лінії- програє. Загалом, кроме подачі і умовної стабільності аргументів ви мені не привели!)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 16:06
    0
    KeniSan, 10.07.2021 16:00
    Когда пишут что у нее нет мозгов и тп., вы считаете это комментами?
    Ну ти ж узагальнив. Написав би про тих, хто її обсирає. І то тута немає нічого страшного, ДАяна доводить людей до сказу своєю хвильообразною грою. Так що можна цих коментаторів зрозуміти
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 16:05
    +1
    Arty900, 10.07.2021 15:58
    У неї є 250к титул у Страсбурзі. Чим вона на грунті сильно гірша за скажімо, себе ж саму на американському харді чи траві?
    Вважаєш людину зі швидкою силовою грою на задній лінії грунтовічкою? Я навіть усі результати піднимати не хочу. Можна навести приклад виступу Ястремської в Аделаїді на харді у січні 2020 році, де вона пройшла Бабош, Векіч, Кербер, Сабеленку і непогано поборолася с Барті у фіналі. Де вона ще грала так добре???
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.07.2021 16:04
    0
    Mazyr2412, 10.07.2021 15:48
    То напишіть мені конкретно в чому по грі, окрім подачі в них перевага? Я не про досягнення,а про гру. Я бачив 2 матча Даяни проти Соболенко (нічого крім сильнішої подачі я не помітив) і матч проти Осаки,в якому Ястремська (як часто буває) перегоріла. Також я слідкую за прогресом Соболя і можу сказати що в неї стала набагато стабільніша подача. У Осаки забери подачу і буде пшик. Якщо українка зможе покращити подачу(Світоліній це вдалося) є надія на значне покращення результатів.
    Осаку взагалі порівнювати з Даяною немає сенсу. ЇЇ перемога на ЮСО-2018 була близька до ідеальної за всіма параметрами. Розумність, потужність, техніка. Нічого навіть наближеного до того у Даяни, та й не тільки в неї, не буде ніколи.
    Щодо Сабаленки, то в неї значно покращилася стабільність. Кілька років тому вона була клоном Даяни. Неможливо було спрогнозувати, чи стане кожен її наступний удар вінерсом або невимушеною. Зараз вона непогано здатна тримати м'яч у грі і діяти розумно. Для Шоломів цього поки замало, але прогрес очевидний. А потужність нікуди не поділася, і у цьому компоненті Арина Даяну теж перевершує. Термінатор, як-не-як.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 10.07.2021 16:00
    +2
    vizuals, 10.07.2021 15:57
    Перегорело кажеш. А чи не ти написав, що тут куча експертів повилазило про тих, хто просто коментує те, що бачив? О це ти бред і написав. ну хай собі люди коментують, на те коментарі і передбачені
    Когда пишут что у нее нет мозгов и тп., вы считаете это комментами?
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 10.07.2021 16:00
    0
    alex55, 10.07.2021 15:18
    Елена-Габриэла Русе (№198 WTA), всё что нужно знать.
    Що ви знаєте про тенісистку, яка вибила в Гамбурзі півфіналістку РГ?))
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 10.07.2021 15:58
    0
    vizuals, 10.07.2021 15:25
    Людина не грала рік, а тут почалося. Дайте їй єще 100 днів)))) ТА ї грунт точно не її покриття
    У неї є 250к титул у Страсбурзі. Чим вона на грунті сильно гірша за скажімо, себе ж саму на американському харді чи траві?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 15:57
    0
    KeniSan, 10.07.2021 15:53
    Если вы про меня, то я ставки не делаю вообще. А вот те кто здесь бред пишет, вот у тех перегорело и выливают сюда свой негатив.
    Перегорело кажеш. А чи не ти написав, що тут куча експертів повилазило про тих, хто просто коментує те, що бачив? О це ти бред і написав. ну хай собі люди коментують, на те коментарі і передбачені
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 10.07.2021 15:56
    -1
    Игру звезды Даяны посмотрели , теперь посмотрим как две лошары будут мучиться на траве Уимблдона .
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 10.07.2021 15:53
    0
    vizuals, 10.07.2021 15:47
    Цей чувачок просто закинув 15 гривень на її перемогу, і теперь рахує збитки
    Если вы про меня, то я ставки не делаю вообще. А вот те кто здесь бред пишет, вот у тех перегорело и выливают сюда свой негатив.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 10.07.2021 15:50
    -2
    Stanislav Matusevych, 10.07.2021 15:43
    Правда, ну які ж погані критики зібралися! Всього 60 невимушених! Потрібно ж бути таким, як ви - перед кожним матчем пророкувати перемогу української тенісистки, а після поразок або зникати, або розповідати, що турнір був неважливим і всьо ідьот па плану. Шкода, пан Кубік кудись подівся, бо ви з ним створили б ідеальну пару ікспердів.
    А я разве исчез? Нет, я здесь. Я писал перед матчем что Костюк Касаткиной проиграет, меня заминусовали, просто так, без аргументов. И что вы думаете, Даяна после относительно хорошего сета вот так взяла и слилась? Она берет тайм-ауты когда проигрывает, это ее неприятная особенность, но здесь она не проигрывала. И на счет 60 невынужденных, пересмотрите матч и сами подсчитайте, это не правда, их меньше, не намного, но все же. Да и как Ястремская должна играть свой первый турнир на не самом удобном для себя покрытии, сразу всех выносить?
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.07.2021 15:48
    -3
    Stanislav Matusevych, 10.07.2021 15:40
    Це серйозне питання чи стьоб? Тобто, ви вважаєте, що представниці топ-3, в однієї з яких у 23 роки 4 Шолома, мають перевагу над Даяною тільки у подачі? Я можу тільки руками розвести, вибачте.
    То напишіть мені конкретно в чому по грі, окрім подачі в них перевага? Я не про досягнення,а про гру. Я бачив 2 матча Даяни проти Соболенко (нічого крім сильнішої подачі я не помітив) і матч проти Осаки,в якому Ястремська (як часто буває) перегоріла. Також я слідкую за прогресом Соболя і можу сказати що в неї стала набагато стабільніша подача. У Осаки забери подачу і буде пшик. Якщо українка зможе покращити подачу(Світоліній це вдалося) є надія на значне покращення результатів.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 15:47
    -1
    Stanislav Matusevych, 10.07.2021 15:43
    Правда, ну які ж погані критики зібралися! Всього 60 невимушених! Потрібно ж бути таким, як ви - перед кожним матчем пророкувати перемогу української тенісистки, а після поразок або зникати, або розповідати, що турнір був неважливим і всьо ідьот па плану. Шкода, пан Кубік кудись подівся, бо ви з ним створили б ідеальну пару ікспердів.
    Цей чувачок просто закинув 15 гривень на її перемогу, і теперь рахує збитки
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.07.2021 15:44
    -1
    Спортсмены,которые систематически на протяжении многих лет принимали допинг(какие-бы вердикты не выносил суд,мы то знаем как все было на самом деле),резко ухудшают свои спортивные показатели,после отбытия дисквалификации. Давайте вспомним судьбу Шараповой,которая после отбытия наказания подергалась пару лет и ушла в небытие.Как и многие теннисистки и теннисисты до нее. Я думаю, что Ястремскую ждет та же участь, без стимуляторов она не сможет играть на высоком уровне,даже на таких второстепенных турнирах как сейчас. Я боюсь, что она может залететь на ОИ в Токио,там откупиться уже будет просто не реально,....
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.07.2021 15:43
    +2
    KeniSan, 10.07.2021 15:38
    Как только проиграла, сразу столько повылазило. Откуда вы беретесь? Просто любопытно, как только кто-то проигрывают, куча всяких экспертов вылазит. Где же вы перед матчами или после побед? Почему не сообщили сразу что Даяна проиграет, я бы и не смотрел, чтоб время не тратить.
    Правда, ну які ж погані критики зібралися! Всього 60 невимушених! Потрібно ж бути таким, як ви - перед кожним матчем пророкувати перемогу української тенісистки, а після поразок або зникати, або розповідати, що турнір був неважливим і всьо ідьот па плану. Шкода, пан Кубік кудись подівся, бо ви з ним створили б ідеальну пару ікспердів.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 10.07.2021 15:43
    +4
    Нравятся мне эти упоротые фаны - игры нет , вообще ничего нет , а они находят в этом позорном проиграше 198 ракетки какие-то плюсы .
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.07.2021 15:23
    +6
    21 рік, а розум зупинився на 18. Аналіз і Даяна речі несумісні.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.07.2021 15:25
    +5
    За три гамбурзькі матчі Даяна показала все, за що вона і подобається, і ні, уболівальникам. І блискучі вінерси, і дика кількість невимушених, і незрозумілі провали, і камбеки після тих провалів. Добре те, що ніби не було тих пів року без тенісу, але погано, що нічого фактично не змінилося. Даяні вже 21, а грати в теніс головою вона не вміє, і вже явно не навчиться. Звичайно, певних успіхів можна досягнути і граючи в бий-біжи, але для того на конкретному турнірі повинні добре зійтися зірки. Навіть на рівні WTA 250, де жодна з суперниць не входить до топ-100.
    Пошкодження ноги, гадаю, не є серйозним, адже перший сет із ним Даяна спокійно виграла, другий так же спокійно програла, а в третьому, вірогідно, воно взагалі пішло, бо Даяна перестала розминати ліву ногу, на відміну від перших двох партій. Просто важко після перерви грати три дні поспіль на енерговитратному грунті. Тому, мабуть, це був певний дискомфорт і не більше.
    Чекаємо тепер Даяну на Олімпіаді, найцікавіше буде подивитися на неї у парі з Мартою. В збірній у них непогано виходило.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.07.2021 15:15
    +5
    Возвращение удалось,однако настораживает огромное количество простейших ошибок
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 10.07.2021 15:43
    +4
    Нравятся мне эти упоротые фаны - игры нет , вообще ничего нет , а они находят в этом позорном проиграше 198 ракетки какие-то плюсы .
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.07.2021 15:40
    +4
    Mazyr2412, 10.07.2021 15:32
    Невже все так погано у Даяни?!) Напишіть мені, будь ласка, в чому серйозно переважають Даяну в плані гри(окрім подачі,це головний її мінус) тіж Осака і Соболенко?
    Це серйозне питання чи стьоб? Тобто, ви вважаєте, що представниці топ-3, в однієї з яких у 23 роки 4 Шолома, мають перевагу над Даяною тільки у подачі? Я можу тільки руками розвести, вибачте.
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 10.07.2021 16:32
    +2
    Ястремская очень похожа на Осаку в плане мощности ударов, пожалуй и у них обоих самый атакующий теннис в туре
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 10.07.2021 16:00
    +2
    vizuals, 10.07.2021 15:57
    Перегорело кажеш. А чи не ти написав, що тут куча експертів повилазило про тих, хто просто коментує те, що бачив? О це ти бред і написав. ну хай собі люди коментують, на те коментарі і передбачені
    Когда пишут что у нее нет мозгов и тп., вы считаете это комментами?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.07.2021 15:43
    +2
    KeniSan, 10.07.2021 15:38
    Как только проиграла, сразу столько повылазило. Откуда вы беретесь? Просто любопытно, как только кто-то проигрывают, куча всяких экспертов вылазит. Где же вы перед матчами или после побед? Почему не сообщили сразу что Даяна проиграет, я бы и не смотрел, чтоб время не тратить.
    Правда, ну які ж погані критики зібралися! Всього 60 невимушених! Потрібно ж бути таким, як ви - перед кожним матчем пророкувати перемогу української тенісистки, а після поразок або зникати, або розповідати, що турнір був неважливим і всьо ідьот па плану. Шкода, пан Кубік кудись подівся, бо ви з ним створили б ідеальну пару ікспердів.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 10.07.2021 15:37
    +2
    Не хватило физухи после простоя полугодичного, вопрос как теперь играть с элитой мирового тенниса которые мощно пробивают по мячу с той же Барти, Свитолиной, Плишковой
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 10.07.2021 15:31
    +2
    vizuals, 10.07.2021 15:25
    Людина не грала рік, а тут почалося. Дайте їй єще 100 днів)))) ТА ї грунт точно не її покриття
    Это не оправдание, как так нелепо проигрываешь двухсотым ракеткам мира!
    Тем более все прекрасно видели, что Даяну никто сегодня не обыграл.
    Она сама полностью отдала этот матч!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 10.07.2021 15:30
    +2
    "Всадник без головы". Нельзя ничего достичь в теннисе делая по 60 невынужденных ошибок.
    Я сначала считал сколько она подарила очков, пытаясь атаковать с подачи. Сбился со счёта где-то на шести-семи.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 10.07.2021 15:19
    +2
    Только за счёт наших, могут поймать свой "звёздный" час, двухсотые ракетки мира....
    Не серьёзно конечно это всё...
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 10.07.2021 15:18
    +2
    Елена-Габриэла Русе (№198 WTA), всё что нужно знать.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 16:05
    +1
    Arty900, 10.07.2021 15:58
    У неї є 250к титул у Страсбурзі. Чим вона на грунті сильно гірша за скажімо, себе ж саму на американському харді чи траві?
    Вважаєш людину зі швидкою силовою грою на задній лінії грунтовічкою? Я навіть усі результати піднимати не хочу. Можна навести приклад виступу Ястремської в Аделаїді на харді у січні 2020 році, де вона пройшла Бабош, Векіч, Кербер, Сабеленку і непогано поборолася с Барті у фіналі. Де вона ще грала так добре???
    Ссылка
    Vlad Veniamin
    online
      Vlad Veniamin, 10.07.2021 15:27
    +1
    Чем занималась полгода ? Ни подачи , ни мысли , все тоже - бей сильнее , а вдруг пройдет . Количество невынужденных просто зашкаливает , психика на никакая . Вот как она собирается чего -то достичь если играет в юношеский теннис .
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 15:25
    +1
    Людина не грала рік, а тут почалося. Дайте їй єще 100 днів)))) ТА ї грунт точно не її покриття
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.07.2021 16:42
    0
    https://youtu.be/dug-Izwq6cY. Станіслав,спеціально для вас передивився матч(з прискоренням).) І де фантастична гра Осаки?!) В цілому,мені Оріна більше сподобалася. Передивіться хоча б останній гейм (особливо останній гейм) в матчі і вкажіть відмінності в грі між ними і Ястремською.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 10.07.2021 16:41
    0
    Якось Пеп Гвардіола сказав: футбол не в ногах, а в голові - і якщо він туди правильно закладений то і ноги будуть при ньому! Ось у Даяни чомусь теніс у голові не проявляється - лупе вона по м*ячику добряче та без мозгів... Намагання вкладатися в кожен удар породжує безліч невимушених помилок, як і подвійних при подачі. Перші суперниці Даяні вибачили, а ось третя... І що прикро - на голову вправніша і талановитіша за суперницю, а матч бездарно профукала!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.07.2021 16:23
    0
    Mazyr2412, 10.07.2021 16:18
    Осака 2018, нічого надзвичайного (хоча кожен має свій погляд і думку) я не бачив. Схожа тактика на прийомі що і у Даяни і потужна перша подача. Яка там чарівна техніка, розумність?) Ну камон, можливо ви там різані чи вкорочені пробачили?) Що до Соболенко,в потужності подачі(і криків) вона переважає,а в потужності перестрілки на задній лінії- програє. Загалом, кроме подачі і умовної стабільності аргументів ви мені не привели!)
    У Марти так, технічний арсенал різноманітний. Но вже пора б було щось показати в плані результатів. На мою думку,Марта занадто себе береже,або вона має дуже слабке здоров'я.
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.07.2021 16:18
    0
    Stanislav Matusevych, 10.07.2021 16:04
    Осаку взагалі порівнювати з Даяною немає сенсу. ЇЇ перемога на ЮСО-2018 була близька до ідеальної за всіма параметрами. Розумність, потужність, техніка. Нічого навіть наближеного до того у Даяни, та й не тільки в неї, не буде ніколи.
    Щодо Сабаленки, то в неї значно покращилася стабільність. Кілька років тому вона була клоном Даяни. Неможливо було спрогнозувати, чи стане кожен її наступний удар вінерсом або невимушеною. Зараз вона непогано здатна тримати м'яч у грі і діяти розумно. Для Шоломів цього поки замало, але прогрес очевидний. А потужність нікуди не поділася, і у цьому компоненті Арина Даяну теж перевершує. Термінатор, як-не-як.
    Осака 2018, нічого надзвичайного (хоча кожен має свій погляд і думку) я не бачив. Схожа тактика на прийомі що і у Даяни і потужна перша подача. Яка там чарівна техніка, розумність?) Ну камон, можливо ви там різані чи вкорочені пробачили?) Що до Соболенко,в потужності подачі(і криків) вона переважає,а в потужності перестрілки на задній лінії- програє. Загалом, кроме подачі і умовної стабільності аргументів ви мені не привели!)
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