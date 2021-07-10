Ястремская не сумела пробиться в финал на турнире в Гамбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Гамбурге.



В полуфинале украинка, посеянная под первым номером, проиграла румынке Елене-Габриэле Русе (№198 WTA), которая стартовала в квалификации.



Гамбург. Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:2, 1:6, 4:6



В финале Русе сразится против Юле Нимаер (№167 WTA) или Андреа Петкович (№130 WTA), которые представляют Германию.



Напомним, что соревнования в Гамбурге стали для Ястремской первыми после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана.