Агент Шкурина: «Провели аналитику по поводу шансов заиграть в Динамо»

Игрок рассчитывает закрепиться в киевской команде

  • 11.07.2021 12:45
  • 1954 просмотра
  • 7 комментариев
Агент Шкурина: «Провели аналитику по поводу шансов заиграть в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Агент Валерий Исаев, который занимается делами белорусского форварда Ильи Шкурина, прокомментировал переход игрока в состав «Динамо» на правах аренды из ЦСКА.

Шкурин успел забить гол в контрольном матче.

– Как сам Илья отреагировал на вариант с «Динамо»?

– Скажу банальную вещь: большинству футболистов хочется играть. Да, есть те, которым это безразлично, но все-таки Илья относится разумно к тому, что происходит в его жизни. И радует, что основное для него – это все-таки возможность играть.

Перед тем как перейти в «Динамо», провели аналитику по поводу шансов заиграть в Киеве, других моментов. Мы советовались с людьми, узнавали. Решили, что нужно попробовать использовать свой шанс.

– У вас уже был разговор с главным тренером «Динамо» Мирчей Луческу?

– Нет, с тренером я не общался, да и Илья только в пятницу прилетел в команду.

Знаете, можно было бы рассыпаться в благодарностях в адрес руководства клуба, которое нас пригласило, что-то говорить о тренере. Но, давайте будем объективны, Луческу – это тот специалист, который заслуживает внимания к себе. Это успешный и знаменитый тренер. И то, что в «Динамо» работает Луческу, сыграло значительную роль в принятии Ильей решения. Нужно попробовать поработать с таким тренером.

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Источник — Трибуна Беларусь

(11 голосов)

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Комментарии
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.07.2021 13:51
    0
    Если бы провели аналитику, пообщались бы с Солем, Дуэлундом, Кадири и прочим шлаком которое испортило себе карьеру вляпавшись в дыку)
    Ссылка
    Roger Fed
    online
      Roger Fed, 11.07.2021 13:42
    -1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 13:10
    может оно уже не Киев,а стало Динамо Москва
    Так фк крот твій взагалі бомж,в диру вже не вернеться ніколи,і тут в Україні він нікому не потрібен,може в мокшву поїде базуватись
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 11.07.2021 13:40
    -1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 13:10
    может оно уже не Киев,а стало Динамо Москва
    Может ты уже не человек?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 13:10
    -4
    Roger Fed, 11.07.2021 13:07
    Так це ж радість для вас дировців,скачи давай "пукін ввєді войска"
    может оно уже не Киев,а стало Динамо Москва
    Ссылка
    Roger Fed
    online
      Roger Fed, 11.07.2021 13:07
    +4
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 12:46
    А Динамо уже на подсосе у русской армии
    Так це ж радість для вас дировців,скачи давай "пукін ввєді войска"
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 11.07.2021 12:50
    -4
    Довбик на час.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 12:46
    -7
    А Динамо уже на подсосе у русской армии
    Ссылка
    Roger Fed
    online
      Roger Fed, 11.07.2021 13:07
    +4
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 12:46
    А Динамо уже на подсосе у русской армии
    Так це ж радість для вас дировців,скачи давай "пукін ввєді войска"
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.07.2021 13:51
    0
    Если бы провели аналитику, пообщались бы с Солем, Дуэлундом, Кадири и прочим шлаком которое испортило себе карьеру вляпавшись в дыку)
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