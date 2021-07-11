Агент Шкурина: «Провели аналитику по поводу шансов заиграть в Динамо»

Агент Валерий Исаев, который занимается делами белорусского форварда Ильи Шкурина, прокомментировал переход игрока в состав «Динамо» на правах аренды из ЦСКА.

Шкурин успел забить гол в контрольном матче.

– Как сам Илья отреагировал на вариант с «Динамо»?

– Скажу банальную вещь: большинству футболистов хочется играть. Да, есть те, которым это безразлично, но все-таки Илья относится разумно к тому, что происходит в его жизни. И радует, что основное для него – это все-таки возможность играть.

Перед тем как перейти в «Динамо», провели аналитику по поводу шансов заиграть в Киеве, других моментов. Мы советовались с людьми, узнавали. Решили, что нужно попробовать использовать свой шанс.

– У вас уже был разговор с главным тренером «Динамо» Мирчей Луческу?

– Нет, с тренером я не общался, да и Илья только в пятницу прилетел в команду.

Знаете, можно было бы рассыпаться в благодарностях в адрес руководства клуба, которое нас пригласило, что-то говорить о тренере. Но, давайте будем объективны, Луческу – это тот специалист, который заслуживает внимания к себе. Это успешный и знаменитый тренер. И то, что в «Динамо» работает Луческу, сыграло значительную роль в принятии Ильей решения. Нужно попробовать поработать с таким тренером.