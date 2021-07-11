Калинина уверенно пробилась в финал турнира во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира ITF W100, который проходит в французском Контрексевиле.

Калинина в полуфинале в двух сетах справилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь - 6:4, 6:4.

В финале Ангелина сыграет против Далмы Галфи из Венгрии.