Калинина уверенно пробилась в финал турнира во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира ITF W100, который проходит в французском Контрексевиле.
Калинина в полуфинале в двух сетах справилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь - 6:4, 6:4.
В финале Ангелина сыграет против Далмы Галфи из Венгрии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.