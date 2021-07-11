Илья ШКУРИН: «Не ожидал, что получу столько времени в дебюте за Динамо»

Форвард Илья Шкурин, которого «Динамо» взяло в аренду у ЦСКА, забил гол в контрольном матче против «Серветта».

- Илья, мог ли ты представить, что всего спустя сутки после подписания контракта с «Динамо» ты забьешь свой первый гол за новую команду?

- Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал шанс.

- Немного волновался, когда выходил на поле?

- Да не знаю, как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, подпортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.

- Ты был лучшим бомбардиром ЦСКА на первом сборе и сейчас продолжил забивать уже за «Динамо»…

- Забивать голы в любом случае нужно. Если я не буду забивать, то не буду и играть. Нужно начинать проявлять себя хотя бы в товарищеских матчах.

- Ты особо не излучаешь радостных эмоций…

- Просто уже позднее время, хочется поесть, поспать. А так все нормально.

- Команда поздравила с дебютным голом?

- Да, ребята поздравили, сказали, что я молодец. И тренеры похвалили. Но с Мирчей Луческу еще не виделись после игры.