Илья ШКУРИН: «Не ожидал, что получу столько времени в дебюте за Динамо»

Форвард успел забить гол

  • 11.07.2021 11:11
  • 2278 просмотров
  • 2 комментария
Илья ШКУРИН: «Не ожидал, что получу столько времени в дебюте за Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Илья Шкурин, которого «Динамо» взяло в аренду у ЦСКА, забил гол в контрольном матче против «Серветта».

- Илья, мог ли ты представить, что всего спустя сутки после подписания контракта с «Динамо» ты забьешь свой первый гол за новую команду?

- Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал шанс.

- Немного волновался, когда выходил на поле?

- Да не знаю, как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, подпортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.

- Ты был лучшим бомбардиром ЦСКА на первом сборе и сейчас продолжил забивать уже за «Динамо»…

- Забивать голы в любом случае нужно. Если я не буду забивать, то не буду и играть. Нужно начинать проявлять себя хотя бы в товарищеских матчах.

- Ты особо не излучаешь радостных эмоций…

- Просто уже позднее время, хочется поесть, поспать. А так все нормально.

- Команда поздравила с дебютным голом?

- Да, ребята поздравили, сказали, что я молодец. И тренеры похвалили. Но с Мирчей Луческу еще не виделись после игры.

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 11.07.2021 12:06
    0
    Пора выставляться
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.07.2021 11:42
    0
    Как же сми заколебали со своим дежурным навязыванием "излучением эмоций". Нет, понятно, что редактура по заказу владельцев ставит четкую задачу сместить акценты с обыкновенной для человека мыслительной деятельности в сторону чисто реактивной, эмоциональной, типичной для животного мира, но то, с каким упорство эта тема навязывается и пропихивается вызывает лишь одно недоумение.
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 11.07.2021 12:06
    0
    Пора выставляться
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.07.2021 11:42
    0
    Как же сми заколебали со своим дежурным навязыванием "излучением эмоций". Нет, понятно, что редактура по заказу владельцев ставит четкую задачу сместить акценты с обыкновенной для человека мыслительной деятельности в сторону чисто реактивной, эмоциональной, типичной для животного мира, но то, с каким упорство эта тема навязывается и пропихивается вызывает лишь одно недоумение.
    Ссылка
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