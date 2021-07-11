Новак Джокович – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.



За титул сразятся первая ракетка мира Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини (№9 WTA).



Встреча начнется в 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались дважды, обе победы на счету Джоковича. На траве матчей не было.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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