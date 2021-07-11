Новак Джокович – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Уимблдоне

  • 11.07.2021 08:19
  • 214 просмотров
  • 1 комментарий
Новак Джокович – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини и Новак Джокович

В субботу состоится финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.
 
За титул сразятся первая ракетка мира Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини (№9 WTA). 
 
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
  
Ранее теннисисты встречались дважды, обе победы на счету Джоковича. На траве матчей не было.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 11.07.2021 09:25
    0
    Фаворит однозначно Джокович.
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 11.07.2021 09:25
    0
    Фаворит однозначно Джокович.
    Ссылка
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