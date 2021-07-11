Новак Джокович – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.
За титул сразятся первая ракетка мира Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини (№9 WTA).
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались дважды, обе победы на счету Джоковича. На траве матчей не было.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.