ВИДЕО. Приступил к работе. Ребров провел первую тренировку у руля Аль-Айна

Украинский специалист Сергей Ребров приступил к работе с клубом «Аль-Айн» (ОАЭ), который он возглавил в июне.
В субботу Ребров провел первую тренировку в качестве главного тренера «Аль-Айна».
Чемпионат ОАЭ стартует в середине августа.
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Источник — Sport.ua
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