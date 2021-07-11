Металлист 1925 подпишет игрока молодежной сборной Боснии и Герцеговины

Харьковский «Металлист 1925» продолжает комплектацию состава для выступления в украинской Премьер-Лиге.
По информации источника, очередным новичком харьковской команды станет центральный защитник молодежной сборной Боснии и Герцеговины Амар Квакич. В прошлом сезоне футболист выступал за австрийский «Капфенберг».
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 200 тысяч евро.
«Металлист 1925» подписал уже шесть новичков, в том числе бразильца Фабиньо.
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Источник — Фан-сайт ФК Металлист
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