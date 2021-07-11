Перуджа. Украинец Сачко одержал победу в парном разряде

Украинский теннисист Виталий Сачко в дуэте со швейцарцем Домиником-Стефаном Штрикером стал победителем грунтового челленджера в Перудже (Италия).

В финале украино-швейцарская пара с трудом одолела аргентинцев Томаса Мартина Этчеверри и Ренцо Оливу.

Финал.

Томас Мартин Этчеверри/Ренцо Олива (Аргентина) – Виталий Сачко/Доминик-Стефан Штрикер (Украина/Швейцария) – 3:6, 7:5, 8:10

Отметим, что Сачко также вышел в финал одиночного разряда турнира в Перудже.