Перуджа. Сачко вышел в свой второй финал в карьере

Украинец обыграл Нино Сердарушича

  • 10.07.2021 19:29
  • 264 просмотра
  • 1 комментарий
Перуджа. Сачко вышел в свой второй финал в карьере
© БТУ. Виталий Сачко

Сегодня Виталий Сачко в полуфинале грунтового челленджера в итальянской Перудже в двух сетах обыграл хорвата Нино Сердарушича. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.

1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) – Нино Сердарушич (Хорватия) – 6:4, 7:5

Таким образом, Сачко вышел в свой второй в карьере одиночный финал на челленджерах. Там 23-летний украинец сыграет с победителем матча между Сальваторе Карузо и Томасом-Мартином Этчеварри.

Вчера в четвертьфинале Сачко обыграл датчанина Хольгера Руне.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.07.2021 19:54
    0
    молодець так триматі!Вийшов відразу в два фінали!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.07.2021 19:54
    0
    молодець так триматі!Вийшов відразу в два фінали!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности