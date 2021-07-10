Перуджа. Сачко вышел в свой второй финал в карьере

Сегодня Виталий Сачко в полуфинале грунтового челленджера в итальянской Перудже в двух сетах обыграл хорвата Нино Сердарушича. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.
1/2 финала
Виталий Сачко (Украина) – Нино Сердарушич (Хорватия) – 6:4, 7:5
Таким образом, Сачко вышел в свой второй в карьере одиночный финал на челленджерах. Там 23-летний украинец сыграет с победителем матча между Сальваторе Карузо и Томасом-Мартином Этчеварри.
Вчера в четвертьфинале Сачко обыграл датчанина Хольгера Руне.
Источник — Sport.ua
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