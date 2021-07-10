Сачко вышел в полуфинал челленджера ATP в итальянской Перудже

Виталий вместе с швейцарцем Домиником Штрикером пробился в парный финал

  • 10.07.2021 03:59
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Сачко вышел в полуфинал челленджера ATP в итальянской Перудже
© БТУ. Виталий Сачко

23-летний украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 303) вышел в полуфинал на грунтовом челленджере в итальянской Перудже.

В 1/4 финала украинец победил 219-ю ракетку мира Хольгера Руне из Дании в двух сетах за 1 час и 44 минуты. В 1/2 финала Виталий Сачко сыграет против 301-й ракетки мира Нино Сердарушича из Хорватии.

В Перудже Сачко сначала обыграл 2-ю ракетку турнира Андрея Мартина из Словакии (6:3, 3:6, 6:2), а во втором раунде оказался сильнее Джанмарко Морони из Италии (7:5, 4:6, 6:4).

Кроме того, в парном полуфинальном матче Сачко и швейцарец Доминик Штрикер обыграли пару Фатич / Сердарушич (6:4, 6:4) и вышли в парный финал. Сачко в текущем сезоне выиграл два парных титула на челленджерах в Казахстане.

ATP Challenger Tour. Перуджа (Италия)

Мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:6 (7:4)

Мужчины, парный разряд, 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) / Доминик Штрикер (Швейцария) – Нерман Фатич (Босния) / Нино Сердарушич (Хорватия) – 6:4, 6:4

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Источник — Sport.ua

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