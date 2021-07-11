Голкипер Леванидов покинул Волынь и может стать игроком Диназа

Голкипер Владислав Леванидов больше не является игроком луцкой «Волыни».

Сообщается, что 28-летний голкипер, который в прошлом сезоне провел 22 матча, может продолжить карьеру во второлиговом «Диназе».

«Волынь» в прошлом сезоне заняла седьмое место в Первой лиге. В конце июня луцкую команду возглавил Альберт Шахов.

Владислав Леванидов стал игроком «Волыни» в 2019 году. До этого голкипер восемь лет выступал в составе «Александрии».