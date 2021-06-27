ОФИЦИАЛЬНО. Волынь объявила имя нового тренера

«Волынь» официально объявила имя нового главного тренера. Им стал 45-летний специалист Альберт Шахов.
Ранее Шахов возглавлял дублирующий состав луцкого клуба, а в сезоне 2017/18 тренировал и первую команду.
Напомним, что до этого луцкий клуб покинул Василий Сачко.
Ранее сообщалось, что «Волынь» может возглавить Олег Лужный, но он позже опроверг эти слухи.
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Источник — ФК Волынь
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