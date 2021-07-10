Награду лучшего игрока Копа Америка-2021 разделили между двумя игроками

Сегодня ночью состоится финал Копа Америка-2021, в котором сыграют Бразилия и Аргентина. Начало матча – в 3:00 по Киеву.

Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) еще до начала финала объявила о том, кому достанется награду лучшему игроку турнира. Ее разделили лидеры команд-финалистов – аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.

«Невозможно выбрать только одного игрока, потому что на этом турнире двое лучших», - заявили в КОНМЕБОЛ.

На нынешнем Копа Америка на счету Неймара 2 гола и 3 ассиста, а Месси забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.