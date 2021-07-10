Награду лучшего игрока Копа Америка-2021 разделили между двумя игроками

Нетрудно догадаться, между какими именно

  • 10.07.2021 20:24
  • 1724 просмотра
  • 2 комментария
Награду лучшего игрока Копа Америка-2021 разделили между двумя игроками
© twitter.com/EvolucionCSF

Сегодня ночью состоится финал Копа Америка-2021, в котором сыграют Бразилия и Аргентина. Начало матча – в 3:00 по Киеву.

Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) еще до начала финала объявила о том, кому достанется награду лучшему игроку турнира. Ее разделили лидеры команд-финалистов – аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.

«Невозможно выбрать только одного игрока, потому что на этом турнире двое лучших», - заявили в КОНМЕБОЛ.

На нынешнем Копа Америка на счету Неймара 2 гола и 3 ассиста, а Месси забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.07.2021 20:44
    +1
    Мелкий подхалимаж
    Ссылка
    bonv
      bonv, 10.07.2021 20:39
    +2
    Неймар 2 голи і 3 асисти, а Мессі забив 4 голи і зробив 5 результативних передач. Висновок очевидний. Дивне рішення, щоб нікого не образити..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.07.2021 20:39
    +2
    Неймар 2 голи і 3 асисти, а Мессі забив 4 голи і зробив 5 результативних передач. Висновок очевидний. Дивне рішення, щоб нікого не образити..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.07.2021 20:44
    +1
    Мелкий подхалимаж
    Ссылка
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