Фабрицио РАВАНЕЛЛИ: «Матч на Уэмбли может стать преимуществом Италии»

Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли поделился ожиданиями от финала Евро-202- против Англии (11 июля):

«То, что матч пройдет на «Уэмбли», может стать нашим преимуществом. У Италии есть такие опытные игроки, как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, а Англия попадет в атмосферу даже подавления, а не давления.

На самом деле, единственное, что меня беспокоит, – в Англии уже готовы праздновать. Этого пенальти в матче с Данией не было, это было скандальное судейство».