Фабрицио РАВАНЕЛЛИ: «Матч на Уэмбли может стать преимуществом Италии»

Экс-форвард сборной Италии – о финале Евро-2020

  • 10.07.2021 20:11
  • 430 просмотров
  • 1 комментарий
Фабрицио РАВАНЕЛЛИ: «Матч на Уэмбли может стать преимуществом Италии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабрицио Раванелли

Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли поделился ожиданиями от финала Евро-202- против Англии (11 июля):

«То, что матч пройдет на «Уэмбли», может стать нашим преимуществом. У Италии есть такие опытные игроки, как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, а Англия попадет в атмосферу даже подавления, а не давления.

На самом деле, единственное, что меня беспокоит, – в Англии уже готовы праздновать. Этого пенальти в матче с Данией не было, это было скандальное судейство».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Il Mattino

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 20:25
    0
    Италия рискует остаться на Уэмбли и после игры.)
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 20:25
    0
    Италия рискует остаться на Уэмбли и после игры.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности