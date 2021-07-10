Фабрицио РАВАНЕЛЛИ: «Матч на Уэмбли может стать преимуществом Италии»

Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли поделился ожиданиями от финала Евро-202- против Англии (11 июля):
«То, что матч пройдет на «Уэмбли», может стать нашим преимуществом. У Италии есть такие опытные игроки, как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, а Англия попадет в атмосферу даже подавления, а не давления.
На самом деле, единственное, что меня беспокоит, – в Англии уже готовы праздновать. Этого пенальти в матче с Данией не было, это было скандальное судейство».
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Источник — Il Mattino
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