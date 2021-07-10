Клуб Серии A предлагает Динамо 5.5 млн евро за переход Забарного

Итальянский клуб «Торино» заинтересован в приобретении у «Динамо» защитника Ильи Забарного.
Клуб Серии A предлагает Динамо 5.5 млн евро за переход молодого футболиста сборной Украины, плюс процент от дальнейшей перепродажи игрока. Стороны ведут переговоры.
В минувшем сезоне УПЛ Илья Забарный отыграл 21 матч, забил 1 гол и в 18 лет стал игроком стартового состава «Динамо».
На Забарного также претендовал лондонский «Челси», победитель Лиги чемпионов 2020/21. Речь шла о сумме трансфера в 12 млн евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода Ильи в 6 млн евро.
Источник — Tuttomercatoweb
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