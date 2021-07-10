Клуб Серии A предлагает Динамо 5.5 млн евро за переход Забарного

Итальянский «Торино» заинтересован в приобретении защитника сборной Украины

  • 10.07.2021 20:30
  • 2049 просмотров
  • 8 комментариев
Клуб Серии A предлагает Динамо 5.5 млн евро за переход Забарного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский клуб «Торино» заинтересован в приобретении у «Динамо» защитника Ильи Забарного.

Клуб Серии A предлагает Динамо 5.5 млн евро за переход молодого футболиста сборной Украины, плюс процент от дальнейшей перепродажи игрока. Стороны ведут переговоры.

В минувшем сезоне УПЛ Илья Забарный отыграл 21 матч, забил 1 гол и в 18 лет стал игроком стартового состава «Динамо».

На Забарного также претендовал лондонский «Челси», победитель Лиги чемпионов 2020/21. Речь шла о сумме трансфера в 12 млн евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода Ильи в 6 млн евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttomercatoweb

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Turnok
    online
      Turnok, 10.07.2021 21:02
    +1
    Стороны ведут переговоры? Сейчас моментально повесят непосильный ценник на Забарного.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.07.2021 20:55
    -1
    Не , и близко не подходит
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 10.07.2021 20:54
    0
    За 5 пусть Матвиенка заберают.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 10.07.2021 20:46
    +3
    Посмотрим по факту кого из динамовцев купят..а то каждый день кого-то покупают..
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.07.2021 20:41
    +1
    Дональд дак
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 10.07.2021 20:40
    -2
    Западные клубы, как-будто отдолжение нам делают своими подачками. 15 млн. минимум Забарный стоит.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.07.2021 20:40
    -1
    За Миколенко можно купить три Забарного...
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 10.07.2021 20:36
    0
    Гуляем лесом!)
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 10.07.2021 20:46
    +3
    Посмотрим по факту кого из динамовцев купят..а то каждый день кого-то покупают..
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 10.07.2021 21:02
    +1
    Стороны ведут переговоры? Сейчас моментально повесят непосильный ценник на Забарного.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.07.2021 20:41
    +1
    Дональд дак
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 10.07.2021 20:54
    0
    За 5 пусть Матвиенка заберают.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 10.07.2021 20:36
    0
    Гуляем лесом!)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности