Гари НЕВИЛЛ: «Второго шанса у сборной Англии не будет»

Легендарный защитник – о финале Евро-2020

  • 10.07.2021 19:11
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Гари НЕВИЛЛ: «Второго шанса у сборной Англии не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл подчеркнул важность для команды и страны финала Евро-2020 против Италии (11 июля):

«Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей.

Дело не только в игре. В среду вечером, как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы выиграли, но на самом деле это было не главное.

Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Я искренне полагаю, что парни – это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию. Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я.

Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами».

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Источник — Sky Sports

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