Фабио КАПЕЛЛО: «Англия еще не на топ-уровне»

Легендарный тренер Фабио Капелло поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия – Англия (11 июля):
«Победит ли Италия? Это возможно. Англия – интересная команда, но она еще не на топ-уровне. У них не так много качественных игроков в полузащите, но они сильны физически и агрессивны.
И у них только один центрфорвард европейского уровня – Харри Кейн. Им было тяжело под прессингом Дании, и это после того, как они позиционировали себя как команда, которая почти не пропускает.
Удивила ли меня Италия? Меня поразило отношение: единство, готовность жертвовать собой. В команде нет эгоизма. Роберто проделал выдающуюся работу. Манчини многое понимает о футболистах, чего не скажешь о многих его коллегах. Даже в «Сити» он проделал отличную работу.
У Италии есть лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь. Пикфорд не очень хорошо играл в АПЛ, спросите об этом у Анчелотти. Но он не ошибался ни на чемпионате мира, ни на Евро».
Источник — Сorriere dello Sport
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