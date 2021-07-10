Олег ЛУЖНЫЙ: «В финале буду болеть за Англию»

Легенда «Динамо» - о финале Евро-2020

  • 10.07.2021 17:34
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  • 1 комментарий
Олег ЛУЖНЫЙ: «В финале буду болеть за Англию»
© ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Олег Лужный поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Италией и Англией (11 июля):

«Финалы таких турниров проходят в жёсткой бескомпромиссной борьбе с первой и до последней секунды. Решающим факторами могут стать сбалансированность состава, хорошая физическая готовность, дисциплина в командной игре, подстраховка.

Отмечу, что комплектация состава сборных Италии и Англии находится на очень высоком уровне, много звездных игроков, что наверняка по душе болельщикам. У англичан существуют небольшие пробелы при возвращении из атаки в оборону, но в остальных аспектах команда Гарета Саутгейта выглядит солидно.

Все линии работают взаимосвязанно и сбалансированы по исполнительскому мастерству, атаки происходят на высоких скоростях, регулярно создаются опасные моменты.

Надеюсь, что многомиллионная армия болельщиков увидит вживую на «Уэмбли» и по телевидению содержательную игру, получит удовольствие от игры и забитых мячей. Лично я буду болеть за сборную команду Англии, и надеюсь увидеть на табло в конце игры счет 1:0 или 2:1 в пользу англичан».

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 10.07.2021 18:02
    -5
    типичный ура-болела сборной Украины: буду болиты за английцив,шоб потим було казаты ворогам,що збирна Украины не така уж слаба - от дывиться,програлы чэмпионам Эуропы
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