Олег ЛУЖНЫЙ: «В финале буду болеть за Англию»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Олег Лужный поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Италией и Англией (11 июля):

«Финалы таких турниров проходят в жёсткой бескомпромиссной борьбе с первой и до последней секунды. Решающим факторами могут стать сбалансированность состава, хорошая физическая готовность, дисциплина в командной игре, подстраховка.

Отмечу, что комплектация состава сборных Италии и Англии находится на очень высоком уровне, много звездных игроков, что наверняка по душе болельщикам. У англичан существуют небольшие пробелы при возвращении из атаки в оборону, но в остальных аспектах команда Гарета Саутгейта выглядит солидно.

Все линии работают взаимосвязанно и сбалансированы по исполнительскому мастерству, атаки происходят на высоких скоростях, регулярно создаются опасные моменты.

Надеюсь, что многомиллионная армия болельщиков увидит вживую на «Уэмбли» и по телевидению содержательную игру, получит удовольствие от игры и забитых мячей. Лично я буду болеть за сборную команду Англии, и надеюсь увидеть на табло в конце игры счет 1:0 или 2:1 в пользу англичан».