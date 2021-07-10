Гарри КЕЙН: «Финал? О таких моментах мечтаешь в детстве»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии (11 июля):
«Поднять трофей над головой, как Бобби Мур в 1966 году? Когда твое имя ставят в ряд с такими футболистами, это тебя мотивирует, заряжает уверенностью. Конечно, победа станет невероятным достижением. Футболисты и болельщики очень долго ждали дня, когда команда сыграет в финале.
За такие возможности нужно хвататься обеими руками. У нас есть потрясающий шанс выиграть второй трофей в истории страны. О таких моментах мечтаешь в детстве — поднять кубок, представляя свою страну. Теперь у нас есть такая возможность».
Источник — Goal.com
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