Гарри КЕЙН: «Финал? О таких моментах мечтаешь в детстве»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии (11 июля):

«Поднять трофей над головой, как Бобби Мур в 1966 году? Когда твое имя ставят в ряд с такими футболистами, это тебя мотивирует, заряжает уверенностью. Конечно, победа станет невероятным достижением. Футболисты и болельщики очень долго ждали дня, когда команда сыграет в финале.

За такие возможности нужно хвататься обеими руками. У нас есть потрясающий шанс выиграть второй трофей в истории страны. О таких моментах мечтаешь в детстве — поднять кубок, представляя свою страну. Теперь у нас есть такая возможность».