Коваленко близок к переходу в Эмполи – Sky Sport

Украинский легионер «Аталанты» Виктор Коваленко, который из-за очередной травмы не смог проявить себя в тренировочном процессе и доказать право быть в системе ротации первой команды, в ближайшее время переберется в стан новичка Серии А «Эмполи».

Согласно последней информации, клубы уже согласовали между собой все детали переходов Коваленко и 20-летнего форварда Роберто Пикколи, который также должен перебраться с Виктором из «Аталанты» в «Эмполи».

Ожидается, что в «Эмполи» Коваленко сможет рассчитывать на большее количество игровой практики, так как во второй части минувшего розыгрыша Серии А украинец провел на поле только три минуты в рамках одного поединка.