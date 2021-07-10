Коваленко близок к переходу в Эмполи – Sky Sport

Украинец оказался не нужен «Аталанте», и попробует проявить себя в другой команде Серии А

  • 10.07.2021 16:24
  • 2572 просмотра
  • 7 комментариев
Коваленко близок к переходу в Эмполи – Sky Sport
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский легионер «Аталанты» Виктор Коваленко, который из-за очередной травмы не смог проявить себя в тренировочном процессе и доказать право быть в системе ротации первой команды, в ближайшее время переберется в стан новичка Серии А «Эмполи».

Согласно последней информации, клубы уже согласовали между собой все детали переходов Коваленко и 20-летнего форварда Роберто Пикколи, который также должен перебраться с Виктором из «Аталанты» в «Эмполи».

Ожидается, что в «Эмполи» Коваленко сможет рассчитывать на большее количество игровой практики, так как во второй части минувшего розыгрыша Серии А украинец провел на поле только три минуты в рамках одного поединка.

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Источник — Sky Sport Italia

(12 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 10.07.2021 17:55
    +1
    Сидел бы лучше в шахте.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.07.2021 17:38
    +1
    Коваленко спасёт Эмполи от вылета
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.07.2021 17:38
    +1
    "Украинец оказался не нужен «Аталанте»" это было ясно еще до перехода, такое ощущение, что кто то на этой сделке хороший отказ заработал
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 10.07.2021 17:28
    -4
    zzg77, 10.07.2021 16:41
    А вы, друзья, куда не притесь, всё в футболисты не годитесь!!!!
    Зато вы никак цену бревнам Мыколенку с Супрягой не сложите
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 17:10
    0
    У Максимова тренируются 15 игроков! 10 ушло, а пришло лишь 3.)
    Ехал бы лучше за Ворсклу играть.
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 10.07.2021 17:10
    +1
    Ну Витёк, ну мощьный)
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.07.2021 16:41
    0
    А вы, друзья, куда не притесь, всё в футболисты не годитесь!!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.07.2021 17:55
    +1
    Сидел бы лучше в шахте.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.07.2021 17:38
    +1
    Коваленко спасёт Эмполи от вылета
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.07.2021 17:38
    +1
    "Украинец оказался не нужен «Аталанте»" это было ясно еще до перехода, такое ощущение, что кто то на этой сделке хороший отказ заработал
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 10.07.2021 17:10
    +1
    Ну Витёк, ну мощьный)
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 17:10
    0
    У Максимова тренируются 15 игроков! 10 ушло, а пришло лишь 3.)
    Ехал бы лучше за Ворсклу играть.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.07.2021 16:41
    0
    А вы, друзья, куда не притесь, всё в футболисты не годитесь!!!!
    Ссылка
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