УЕФА оштрафовала Ассоциацию футбола Англии за поведение фанатов

Болельщики некорректно вели себя во время полуфинала Евро-2020 против Дании

  • 10.07.2021 16:18
  • 273 просмотра
  • 2 комментария
УЕФА оштрафовала Ассоциацию футбола Англии за поведение фанатов
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА оштрафовала на 30 тысяч евро Ассоциацию футбола Англии за поведение английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 против Дании (2:1 в овертайме).

Английские фанаты светили лазерной указкой в глаза голкиперу датчан Касперу Шмейхелю. Также они освистывали гимн Дании и пронесли на стадион пиротехнику.

Завтра, 11 июля Англия в финале Евро-2020 в Лондоне на «Уэмбли» сыграет с Италией. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 16:25
    0
    Как любят заявлять наши гультрасы: А кто доказал, что это были именно они? Это были датские провокаторы.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 10.07.2021 16:22
    0
    А Дании что с того?
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 16:25
    0
    Как любят заявлять наши гультрасы: А кто доказал, что это были именно они? Это были датские провокаторы.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 10.07.2021 16:22
    0
    А Дании что с того?
    Ссылка
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