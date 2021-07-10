УЕФА оштрафовала Ассоциацию футбола Англии за поведение фанатов

УЕФА оштрафовала на 30 тысяч евро Ассоциацию футбола Англии за поведение английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 против Дании (2:1 в овертайме).

Английские фанаты светили лазерной указкой в глаза голкиперу датчан Касперу Шмейхелю. Также они освистывали гимн Дании и пронесли на стадион пиротехнику.

Завтра, 11 июля Англия в финале Евро-2020 в Лондоне на «Уэмбли» сыграет с Италией. Начало матча – в 22:00 по Киеву.