Экс-ассистент Луческу: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»

Диего Лонго – о форварде «Динамо»

  • 10.07.2021 15:39
  • 889 просмотров
  • 2 комментария
Экс-ассистент Луческу: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
© dynamomania.com. Владислав Супряга

Экс-ассистент главного тренера «Динамо» Диего Лонго в интервью итальянским СМИ оценил форварда Владислава Супрягу, который близок к переходу в «Дженоа»:

«Супряга похож на Шевченко в начале карьеры. Был бы рад, если Владислав перейдет в «Дженоа». Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове».

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(5 голосов)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 10.07.2021 16:22
    0
    Хиба шо внешне...фигурой.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 10.07.2021 16:15
    0
    "Похож" - это очень натянуто.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 10.07.2021 16:22
    0
    Хиба шо внешне...фигурой.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 10.07.2021 16:15
    0
    "Похож" - это очень натянуто.
    Ссылка
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