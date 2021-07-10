Экс-ассистент Луческу: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»

Экс-ассистент главного тренера «Динамо» Диего Лонго в интервью итальянским СМИ оценил форварда Владислава Супрягу, который близок к переходу в «Дженоа»:
«Супряга похож на Шевченко в начале карьеры. Был бы рад, если Владислав перейдет в «Дженоа». Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове».
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