Экс-ассистент Луческу: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»

Экс-ассистент главного тренера «Динамо» Диего Лонго в интервью итальянским СМИ оценил форварда Владислава Супрягу, который близок к переходу в «Дженоа»:

«Супряга похож на Шевченко в начале карьеры. Был бы рад, если Владислав перейдет в «Дженоа». Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове».