Фоден может пропустить финал Евро-2020

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Англии. У него небольшое повреждение.
Его участие в финале Евро-2020 против Италии (воскресенье, 11 июля) под вопросом.
На нынешнем чемпионате Европы Фоден принял участия в трех матчах: выходил в основе против Хорватии и Шотландии и появился с замены в овертайме матча 1/2 финала с Данией.
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Источник — Sky Sports
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