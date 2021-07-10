Фоден может пропустить финал Евро-2020

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Англии. У него небольшое повреждение.

Его участие в финале Евро-2020 против Италии (воскресенье, 11 июля) под вопросом.

На нынешнем чемпионате Европы Фоден принял участия в трех матчах: выходил в основе против Хорватии и Шотландии и появился с замены в овертайме матча 1/2 финала с Данией.