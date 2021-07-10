САНЖАР: «Гельзин предан футболу, если ситуация изменится, он вернется»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар высказался о Владиславе Гельзине, который 8 июля сообщил о том, что клуб снимается с чемпионата УПЛ сезона 2021/22.

«Кого бы вы назвал самыми талантливыми игроками, которые играли в «Олимпике»? Выделять кого-то не хочется. У нас всегда была хорошая команда, коллектив, этим и славился «Олимпик». Мы всегда брали тем, что играли единым коллективом, без ярких звезд.

Какими были самые удачные матчи «Олимпика»? Конечно же, это матчи против наших грандов. Отбирали очки у «Шахтера», у «Динамо», потом обыгрывали киевлян, когда выходили в еврокубки.

Надолго ли «Олимпик» уходит из футбола? Гельзин сказал, что точку еще не ставит? Конкретных планов нет. Но если он сказал, что точку еще не ставим, значит, надежда имеется. Президент очень любит футбол, предан ему. И если обстоятельства поменяются, он сразу вернется в футбол», - сказал Санжар.