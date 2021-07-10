Скаут: «Супряга уже сейчас может быть объявлен игроком Дженоа»

Итальянский клуб согласовал трансфер форварда «Динамо»

  • 10.07.2021 11:55
  • 154 просмотра
  • 1 комментарий
Скаут: «Супряга уже сейчас может быть объявлен игроком Дженоа»
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время, скорее всего, перейдет в «Дженоа».

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы 21-летнего форварда в чемпионате Италии.

«Действительно, Супряга уже сегодня может быть объявлен игроком «Дженоа». Его переходом в итальянский клуб занимаются очень серьезные итальянские агенты, которые имеют дружеские отношения с клубом покупателем.

Я думаю, отсутствие официального объявления о трансфере объясняется некими моментами, связанными с согласованием системы платежей украинскому клубу за игрока, что в наш период пост пандемии немаловажен.

В целом, переход украинского игрока в Серию А считаю хорошим решением вопроса для всех. Супряге, возможно, понадобится какое-то время для адаптации в Италии, но если он будет хорошо работать на тренировках и сразу возьмется за изучение итальянского языка, то адаптация пойдет быстрее, и как следствие шансов заиграть у игрока будет больше. Не стоит давить слишком ожиданиями его успеха в Италии, а нужно дать время молодому форварду освоиться в новой стране и в новом чемпионате», - сказал Великих.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» возьмет Супрягу в годичную аренду с обязательным выкупом за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 10.07.2021 12:01
    0
    Все тепер залежить від самого Супряги. Успіхів.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.07.2021 12:01
    0
    Все тепер залежить від самого Супряги. Успіхів.
    Ссылка
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