Скаут: «Супряга уже сейчас может быть объявлен игроком Дженоа»

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время, скорее всего, перейдет в «Дженоа».

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы 21-летнего форварда в чемпионате Италии.

«Действительно, Супряга уже сегодня может быть объявлен игроком «Дженоа». Его переходом в итальянский клуб занимаются очень серьезные итальянские агенты, которые имеют дружеские отношения с клубом покупателем.

Я думаю, отсутствие официального объявления о трансфере объясняется некими моментами, связанными с согласованием системы платежей украинскому клубу за игрока, что в наш период пост пандемии немаловажен.

В целом, переход украинского игрока в Серию А считаю хорошим решением вопроса для всех. Супряге, возможно, понадобится какое-то время для адаптации в Италии, но если он будет хорошо работать на тренировках и сразу возьмется за изучение итальянского языка, то адаптация пойдет быстрее, и как следствие шансов заиграть у игрока будет больше. Не стоит давить слишком ожиданиями его успеха в Италии, а нужно дать время молодому форварду освоиться в новой стране и в новом чемпионате», - сказал Великих.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» возьмет Супрягу в годичную аренду с обязательным выкупом за сумму, близкую к 10 миллионам евро.