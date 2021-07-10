ВОРОБЕЙ: «Огорчило качество игры Украины практически во всех матчах Евро»

Специалист высказался о выступлении национальной команды

  • 10.07.2021 11:28
  • 508 просмотров
  • 1 комментарий
ВОРОБЕЙ: «Огорчило качество игры Украины практически во всех матчах Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

«Если говорить об игре, то я бы оценил выступление нашей команды на тройку, но результат оказался выше, сборная пробилась в четвертьфинал Евро, это хороший показатель, поэтому поставлю четверку.

Огорчило качество игры практически во всех поединках. Это однозначно не то, что может демонстрировать эта команда. Также я ожидал большего от наших лидеров. Их исполнительское мастерство оставляло желать лучшего.

Лучшие футболисты Украины на Евро? Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Александр Караваев», - сказал Воробей.

Напомним, Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, где со счетом 0:4 уступила Англии.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 10.07.2021 12:02
    0
    Это видно уже давно
    Проблема,в тренере кажется
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 10.07.2021 12:02
    0
    Это видно уже давно
    Проблема,в тренере кажется
    Ссылка
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