ВОРОБЕЙ: «Огорчило качество игры Украины практически во всех матчах Евро»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

«Если говорить об игре, то я бы оценил выступление нашей команды на тройку, но результат оказался выше, сборная пробилась в четвертьфинал Евро, это хороший показатель, поэтому поставлю четверку.

Огорчило качество игры практически во всех поединках. Это однозначно не то, что может демонстрировать эта команда. Также я ожидал большего от наших лидеров. Их исполнительское мастерство оставляло желать лучшего.

Лучшие футболисты Украины на Евро? Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Александр Караваев», - сказал Воробей.

Напомним, Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, где со счетом 0:4 уступила Англии.