Оболонь покинуло четыре игрока и тренер

Клуб не продлил контракты с футболистами

  • 10.07.2021 08:40
  • 224 просмотра
  • 0 комментариев
Оболонь покинуло четыре игрока и тренер
© ФК Оболонь. Владислав Майданович

Пресс-служба «Оболони» объявила о прекращении сотрудничества с игроками и тренером вратарей Денисом Шапочниковым.

Шапочников тренировал вратарей команды с лета 2017 года. У тренера завершился контракт с клубом.

Также после завершения контрактов «Оболонь» оставляют футболисты Богдан Покойовый, Ярослав Дышкант, Егор Грабовский, Владислав Майданович.

Покойовый провел за клуб 35 матчей и забил 2 мяча во второй лиге чемпионата и провел 1 матч в Кубке Украины.

Дышкант выступал за «Оболонь» с лета 2017 года. За этот период полузащитник сыграл в футболке второй команды 21 матч во второй лиге чемпионата Украины.

Грабовский выступал за «пивоваров» с лета 2019 года. За этот период защитник сыграл в футболке второй команды «бело-зеленых» 10 матчей во второй лиге чемпионата Украины.

Майданович выступал за клуб с лета 2020 года. За этот период полузащитник сыграл в футболке второй команды «бело-зеленых» 18 матчей во второй лиге чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» проведет контрольный матч с «Шахтером».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Оболонь

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности