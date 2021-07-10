Оболонь покинуло четыре игрока и тренер

Пресс-служба «Оболони» объявила о прекращении сотрудничества с игроками и тренером вратарей Денисом Шапочниковым.
Шапочников тренировал вратарей команды с лета 2017 года. У тренера завершился контракт с клубом.
Также после завершения контрактов «Оболонь» оставляют футболисты Богдан Покойовый, Ярослав Дышкант, Егор Грабовский, Владислав Майданович.
Покойовый провел за клуб 35 матчей и забил 2 мяча во второй лиге чемпионата и провел 1 матч в Кубке Украины.
Дышкант выступал за «Оболонь» с лета 2017 года. За этот период полузащитник сыграл в футболке второй команды 21 матч во второй лиге чемпионата Украины.
Грабовский выступал за «пивоваров» с лета 2019 года. За этот период защитник сыграл в футболке второй команды «бело-зеленых» 10 матчей во второй лиге чемпионата Украины.
Майданович выступал за клуб с лета 2020 года. За этот период полузащитник сыграл в футболке второй команды «бело-зеленых» 18 матчей во второй лиге чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что «Оболонь» проведет контрольный матч с «Шахтером».
Источник — ФК Оболонь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.