Ищут новый клуб. Два игрока Олимпика проходят просмотр в Десне

Футболисты «Олимпика» Игорь Снурницын и Евгений Цымбалюк проходят просмотр в черниговской «Десне».
Донецкий клуб официально снялся с турнира Украинской Премьер-лиги, и игроки получат статус свободного агента.
Снурницын и Цымбалюк до последнего момента находились на контракте с клубом.
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Источник — Трибуна
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