ПАВЕЛКО: «Будем подавать заявку на проведение ЧМ по пляжному футболу»

Сборная Украины не поехала в Москву на финальный раунд ЧМ-2021

  • 09.07.2021 23:25
  • 166 просмотров
  • 2 комментария
ПАВЕЛКО: «Будем подавать заявку на проведение ЧМ по пляжному футболу»
© Facebook. Костенко и Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что будет подана заявка на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2025 или 2027 года в Украине:

«Вся футбольная Украина гордится успехом национальной сборной по пляжному футболу, которая в конце июня заняла второе место в квалификационном турнире ЧМ-2021 и завоевала одну из четырех путевок в финальную часть соревнований. По понятным причинам, в частности, из соображений безопасности, а также в соответствии с рекомендациями Минмолодьспорта, МИД и МОЗ, команда не поехала для участия в этих матчах в Москву. УАФ в этом вопросе полностью поддерживает позицию коллег из Ассоциации пляжного футбола!

Для нас ребята из сборной и их тренерский штаб во главе с Николаем Костенко являются настоящими героями, которые получили серебро отборочного этапа и завоевали для Украины ценные баллы в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Сегодня имел возможность лично поздравить команду и поблагодарить футболистов, их главного наставника и президента АПФУ Василия Андрухова за достигнутый успех и патриотическую позицию, а также вручить памятные подарки и комплекты новой формы с картой Украины и нашими оберегами.

А еще хотим, чтобы сборная почувствовала мощную поддержку наших болельщиков и футбольной общественности Украины. В частности, в двух международных турнирах, которые планируются уже в этом году – один в Украине, а другой за границей.

Кроме того, будем всячески способствовать АПФУ в подаче заявки на проведение финальной части чемпионата мира по пляжному футболу в 2025 или 2027 году в Украине – в Днепре или Киеве, где активно развивается инфраструктура. В частности, в Днепре идет строительство спорткомплекса по пляжным видам спорта.

Наша сборная своей блестящей игрой заслужила домашний чемпионат мира! Гордимся командой и тренерами! Желаю новых побед и достижений».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:50
    0
    Хм, а если б сбу довелось играть какой-то матч в рашке, то мы бы получили технарь и уехали или как?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 23:45
    +1
    клоун
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 23:45
    +1
    клоун
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:50
    0
    Хм, а если б сбу довелось играть какой-то матч в рашке, то мы бы получили технарь и уехали или как?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности