ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с украинским форвардом

9 июля форвард команды «Черноморец» Андрей Штогрин продлил свое трудовое соглашение с футбольным клубом из Одессы.

Штогрин – воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Родился 14 декабря 1998 года в Одессе. С февраля 2015 года защищает цвета профессиональных команд клуба.

В команде U-19 Штогрин провел 42 матча (забил 9 голов), в молодежной – 53 (16). С 2018 года выступает в основном составе «Черноморца»: 59 матчей (6 голов, 5 результативных передач).