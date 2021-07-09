ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с украинским форвардом

9 июля форвард команды «Черноморец» Андрей Штогрин продлил свое трудовое соглашение с футбольным клубом из Одессы.
Штогрин – воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Родился 14 декабря 1998 года в Одессе. С февраля 2015 года защищает цвета профессиональных команд клуба.
В команде U-19 Штогрин провел 42 матча (забил 9 голов), в молодежной – 53 (16). С 2018 года выступает в основном составе «Черноморца»: 59 матчей (6 голов, 5 результативных передач).
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Источник — ФК Черноморец
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