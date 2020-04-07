Андрей ШТОГРИН: «Выполняю упражнения дома на коврике»

21-летний украинский форвард одесского «Черноморца» Андрей Штогрин рассказал, как проводит время на карантине, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Как поддерживаешь физическую форму?

— Разными способами. Во-первых, выполняю упражнения дома на коврике, по возможности занимаюсь и на свежем воздухе. Во-вторых, стараюсь правильно питаться, дабы поддерживать свой игровой вес.

— Антивирусные мероприятия выполняешь?

— Еще бы. Перед выходом на улицу обязательно беру медицинскую маску, антисептик всегда при мне, часто мою руки, проветриваю помещение, в котором нахожусь.

— Появилось много свободного времени. Чем его заполняешь?

— Время провожу по-разному: смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, часто всей семьей играем в настольные игры.