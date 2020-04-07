Андрей ШТОГРИН: «Выполняю упражнения дома на коврике»

Нападающий «Черноморца» старается поддерживать форму во время карантина

  • 07.04.2020 15:08
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Андрей ШТОГРИН: «Выполняю упражнения дома на коврике»
© ФК Черноморец. Андрей Штогрин

21-летний украинский форвард одесского «Черноморца» Андрей Штогрин рассказал, как проводит время на карантине, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Как поддерживаешь физическую форму?
— Разными способами. Во-первых, выполняю упражнения дома на коврике, по возможности занимаюсь и на свежем воздухе. Во-вторых, стараюсь правильно питаться, дабы поддерживать свой игровой вес.

— Антивирусные мероприятия выполняешь?
— Еще бы. Перед выходом на улицу обязательно беру медицинскую маску, антисептик всегда при мне, часто мою руки, проветриваю помещение, в котором нахожусь.

— Появилось много свободного времени. Чем его заполняешь?
— Время провожу по-разному: смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, часто всей семьей играем в настольные игры.

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Источник — ФК Черноморец

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