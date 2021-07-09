Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции

Украинка продолжает борьбу в Контрексевилле

  • 09.07.2021 21:14
  • 578 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня Англелина Калинина в четвертьфинале грунтового турнира ITF во французском Контрексевилле в трех сетах одержала волевую победу над местной теннисисткой Эльзой Жакмо.

Четвертая сеяная украинка проиграла первый сет на тай-брейке, но в следующих двух партиях отдала сопернице всего один гейм. Матч продолжался 1 час и 59 минут.

1/4 финала

Эльза Жакмо (Франция) – Ангелина Калинина (Украина, 4) – 7:6 (7), 0:6, 1:6

В полуфинале соперницей Калининой будет шестая сеяная китаянка Синьвэнь Жен. Вчера на пути в четвертьфинал Калинина обыграла француженку Луис Буассон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 09.07.2021 22:13
    0
    Ангеліні буде непереливки, молода китайоза пре, що ферарі. Сподіваюсь, що українка стане, другим поспіль, шлагбаумом.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 09.07.2021 22:13
    0
    Ангеліні буде непереливки, молода китайоза пре, що ферарі. Сподіваюсь, що українка стане, другим поспіль, шлагбаумом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности