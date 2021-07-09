Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции

Сегодня Англелина Калинина в четвертьфинале грунтового турнира ITF во французском Контрексевилле в трех сетах одержала волевую победу над местной теннисисткой Эльзой Жакмо.

Четвертая сеяная украинка проиграла первый сет на тай-брейке, но в следующих двух партиях отдала сопернице всего один гейм. Матч продолжался 1 час и 59 минут.

1/4 финала

Эльза Жакмо (Франция) – Ангелина Калинина (Украина, 4) – 7:6 (7), 0:6, 1:6

В полуфинале соперницей Калининой будет шестая сеяная китаянка Синьвэнь Жен. Вчера на пути в четвертьфинал Калинина обыграла француженку Луис Буассон.