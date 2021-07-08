Калинина пробилась в четвертьфинал турнира во Франции

Украинка сыграет в 1/4 финала турнира в Контрексевиле

  • 08.07.2021 21:25
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Калинина пробилась в четвертьфинал турнира во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 во французском Контрексевиле.

Калинина в двух сетах уверенно обыграла представительницу Франции Луис Буассон - 6:2, 6:1.

Ангелина выиграла семь матчей подряд на грунтовом покрытии. В прошлом поединке на турнире украинка обыграла Даниэлу Сегель 6:7, 6:2, 6:4.

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Источник — Sport.ua

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