Калинина пробилась в четвертьфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 во французском Контрексевиле.
Калинина в двух сетах уверенно обыграла представительницу Франции Луис Буассон - 6:2, 6:1.
Ангелина выиграла семь матчей подряд на грунтовом покрытии. В прошлом поединке на турнире украинка обыграла Даниэлу Сегель 6:7, 6:2, 6:4.
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Источник — Sport.ua
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