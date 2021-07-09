Денис АНТЮХ: «Выступать за Динамо – мечта любого украинского футболиста»

Атакующий полузащитник Денис Антюх прокомментировал свой переход из «Колоса» в «Динамо» Киев:
- Что чувствует молодой парень, который только что подписал контракт с лучшим клубом Украины?
- Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом, как «Динамо» (Киев). Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета.
- Ты был на первом тренировочном сборе. Расскажи, как он прошел для тебя, сильно волновался?
- Переживал, конечно, первые несколько дней, но потом раззнакомился с ребятами, немного втянулся – и было уже все хорошо. Со всеми партнерами общаюсь – как с молодыми, так и с игроками первой команды. Все хорошо приняли меня, плюс сейчас подъедут сборники – будем знакомиться.
- На какой срок рассчитан контракт?
- На четыре года.
- Под каким номером будешь играть в «Динамо»?
- Пока не знаю, но хотелось бы девятку взять.
- Потянешь?
- Буду стараться (улыбается).
- Что можешь пожелать болельщикам «Динамо» от себя?
- В первую очередь, больше побед, чтобы они поддерживали нас, а мы будем стараться радовать их своей игрой.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Великим клуб был при Лобановском. Сейчас - это случайное чемпионское недоразумение, рейтинг которого в Европе - КУРАМ НАСМЕХ
Великим клуб был при Лобановском. Сейчас - это случайное чемпионское недоразумение, рейтинг которого в Европе - КУРАМ НАСМЕХ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.