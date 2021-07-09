Денис АНТЮХ: «Выступать за Динамо – мечта любого украинского футболиста»

Атакующий полузащитник Денис Антюх прокомментировал свой переход из «Колоса» в «Динамо» Киев:

- Что чувствует молодой парень, который только что подписал контракт с лучшим клубом Украины?

- Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом, как «Динамо» (Киев). Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета.

- Ты был на первом тренировочном сборе. Расскажи, как он прошел для тебя, сильно волновался?

- Переживал, конечно, первые несколько дней, но потом раззнакомился с ребятами, немного втянулся – и было уже все хорошо. Со всеми партнерами общаюсь – как с молодыми, так и с игроками первой команды. Все хорошо приняли меня, плюс сейчас подъедут сборники – будем знакомиться.

- На какой срок рассчитан контракт?

- На четыре года.

- Под каким номером будешь играть в «Динамо»?

- Пока не знаю, но хотелось бы девятку взять.

- Потянешь?

- Буду стараться (улыбается).

- Что можешь пожелать болельщикам «Динамо» от себя?

- В первую очередь, больше побед, чтобы они поддерживали нас, а мы будем стараться радовать их своей игрой.