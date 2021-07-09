Денис АНТЮХ: «Выступать за Динамо – мечта любого украинского футболиста»

Новичок «Динамо» - о переходе в киевский клуб

  • 09.07.2021 18:40
  • 613 просмотров
  • 4 комментария
Денис АНТЮХ: «Выступать за Динамо – мечта любого украинского футболиста»
© ФК Динамо Киев. Денис Антюх

Атакующий полузащитник Денис Антюх прокомментировал свой переход из «Колоса» в «Динамо» Киев:

- Что чувствует молодой парень, который только что подписал контракт с лучшим клубом Украины?
- Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом, как «Динамо» (Киев). Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета.

- Ты был на первом тренировочном сборе. Расскажи, как он прошел для тебя, сильно волновался?
- Переживал, конечно, первые несколько дней, но потом раззнакомился с ребятами, немного втянулся – и было уже все хорошо. Со всеми партнерами общаюсь – как с молодыми, так и с игроками первой команды. Все хорошо приняли меня, плюс сейчас подъедут сборники – будем знакомиться.

- На какой срок рассчитан контракт?
- На четыре года.

- Под каким номером будешь играть в «Динамо»?
- Пока не знаю, но хотелось бы девятку взять.

- Потянешь?
- Буду стараться (улыбается).

- Что можешь пожелать болельщикам «Динамо» от себя?
- В первую очередь, больше побед, чтобы они поддерживали нас, а мы будем стараться радовать их своей игрой.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 09.07.2021 19:10
    0
    Земля подшаривает, у кротов полыхает
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.07.2021 19:09
    0
    Хотел в Металист, но сказали в Динамо.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 18:48
    -4
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 18:47
    0
    Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом... (с)
    Великим клуб был при Лобановском. Сейчас - это случайное чемпионское недоразумение, рейтинг которого в Европе - КУРАМ НАСМЕХ
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 09.07.2021 19:10
    0
    Земля подшаривает, у кротов полыхает
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.07.2021 19:09
    0
    Хотел в Металист, но сказали в Динамо.
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 18:47
    0
    Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом... (с)
    Великим клуб был при Лобановском. Сейчас - это случайное чемпионское недоразумение, рейтинг которого в Европе - КУРАМ НАСМЕХ
    Ссылка
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