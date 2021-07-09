Эксклюзивный дизайн. Металлист намерен получить индивидуальную форму

Александр Ярославский рассказал, что клуб рассматривает варианты экипировки от трех производителей, чтобы «Металлист» имел эксклюзивный дизайн.

«Мы сейчас рассматриваем три направления – это Joma, Adidas и Nike. У нас стоит вопрос, чтобы это была чисто линия «Металлиста», чтобы это не была какая-то копия, какие-то комбинации с какими-то другими командами».

«Как только мы определимся с теми, кто сделает линию, индивидуальный дизайн «Металлиста» – на тех мы и остановимся», - сказал Ярославский.

Ранее Ярославский рассказал о задачах на сезон.