Эксклюзивный дизайн. Металлист намерен получить индивидуальную форму

Клуб выбирает между тремя компаниями

  • 09.07.2021 17:28
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Эксклюзивный дизайн. Металлист намерен получить индивидуальную форму
© metalist.ua

Александр Ярославский рассказал, что клуб рассматривает варианты экипировки от трех производителей, чтобы «Металлист» имел эксклюзивный дизайн.

«Мы сейчас рассматриваем три направления – это Joma, Adidas и Nike. У нас стоит вопрос, чтобы это была чисто линия «Металлиста», чтобы это не была какая-то копия, какие-то комбинации с какими-то другими командами».

«Как только мы определимся с теми, кто сделает линию, индивидуальный дизайн «Металлиста» – на тех мы и остановимся», - сказал Ярославский.

Ранее Ярославский рассказал о задачах на сезон.

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Источник — ФК Металлист

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