ВИДЕО. Любит забивать Динамо. Киевляне презентовали Антюха

«Динамо» презентовало новичка - атакующего хавбека Дениса Антюха, который выступал за «Колос».
В видео киевского клуба показано, как игрок в прошлом сезоне забивает именно в ворота «Динамо». Это было в напряженном матче УПЛ, который завершился со счетом 2:2.
Антюх подписал 4-летний контракт.
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Источник — Sport.ua
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