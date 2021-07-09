ВИДЕО. Любит забивать Динамо. Киевляне презентовали Антюха

Короткий ролик с промо нового игрока

  • 09.07.2021 17:08
  • 1050 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Любит забивать Динамо. Киевляне презентовали Антюха
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» презентовало новичка - атакующего хавбека Дениса Антюха, который выступал за «Колос».

В видео киевского клуба показано, как игрок в прошлом сезоне забивает именно в ворота «Динамо». Это было в напряженном матче УПЛ, который завершился со счетом 2:2.

Антюх подписал 4-летний контракт.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 09.07.2021 17:20
    +1
    Если он любит забивать дыряво, теперь будет клепать автоголы
    Ссылка
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 17:13
    +1
    Теперь вообще перестанет забивать. Нет раздражителя.)))
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    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 17:12
    0
    Киевские поберушки усилились, чтобы обыгрывать в УПЛ ингульцы и вересы.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.07.2021 17:20
    +1
    Если он любит забивать дыряво, теперь будет клепать автоголы
    Ссылка
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 17:13
    +1
    Теперь вообще перестанет забивать. Нет раздражителя.)))
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 17:12
    0
    Киевские поберушки усилились, чтобы обыгрывать в УПЛ ингульцы и вересы.
    Ссылка
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