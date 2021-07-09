ВИДЕО. Любит забивать Динамо. Киевляне презентовали Антюха

«Динамо» презентовало новичка - атакующего хавбека Дениса Антюха, который выступал за «Колос».

В видео киевского клуба показано, как игрок в прошлом сезоне забивает именно в ворота «Динамо». Это было в напряженном матче УПЛ, который завершился со счетом 2:2.

Антюх подписал 4-летний контракт.